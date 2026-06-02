Se confirmaron las camisetas que vestirá la Selección argentina en la fase de grupos del Mundial 2026

La Selección argentina ya tiene definidas las camisetas que utilizará durante la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, donde defenderá el título conseguido en Qatar.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, jugará sus dos primeros encuentros con la tradicional camiseta albiceleste, mientras que cerrará la zona con una novedad histórica: la utilización de una casaca alternativa negra.

En el debut ante Argelia, en el Kansas City Stadium, Argentina saldrá a la cancha con camiseta titular celeste y blanca, pantalón azul y medias del mismo color. En tanto, Emiliano “Dibu” Martínez utilizará una indumentaria completamente naranja.

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Para el segundo compromiso, frente a Austria, la Selección repetirá la camiseta albiceleste, aunque en ese caso el arquero argentino vestirá de verde claro.

La gran novedad llegará en el cierre de la fase de grupos, ante Jordania, en el Dallas Stadium, cuando el seleccionado nacional use por primera vez en una Copa del Mundo una camiseta alternativa negra, con detalles en azul y celeste, números y escudo en blanco.

La nueva casaca tendrá además guiños al fileteado porteño, tanto en la nuca como en el diseño general, en una apuesta estética diferente para un seleccionado que históricamente utilizó el azul oscuro como color predominante en sus camisetas suplentes.

De esta manera, la Scaloneta ya tiene definido no solo el camino inicial dentro del Mundial, sino también la indumentaria con la que buscará comenzar la defensa de la corona mundialista.