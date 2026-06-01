El comercio de Bahía Blanca pidió medidas urgentes para la recuperación económica tras las catástrofes

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

Representantes de cámaras empresarias, comerciantes, industriales y emprendedores de Bahía Blanca presentaron un petitorio a legisladores nacionales, provinciales y municipales en el que reclamaron alivio fiscal, financiamiento y herramientas extraordinarias para sostener la actividad económica y el empleo luego del temporal de 2023 y la posterior inundación que afectó a la ciudad.

El encuentro tuvo lugar esta noche en el teatro Don Bosco, que se mostró colmado con más de 500 personas que instalaron un diálogo cara a cara con los legisladores Andrés De Leo, Alejandro Dichiara, Marcelo Feliú, Oscar Liberman y Nerina Neumann.

Durante el encuentro se reclamaron medidas urgentes para acompañar la recuperación económica de la ciudad tras las dos catástrofes que golpearon al distrito en poco más de un año.

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Durante la apertura, los organizadores recordaron el devastador temporal de viento de diciembre de 2023 y la posterior inundación que afectó a miles de familias, comercios y empresas. Señalaron que detrás de cada negocio dañado y de cada empleo en riesgo existen historias de esfuerzo, inversión y sacrificio que requieren acompañamiento del Estado en todos sus niveles.

Bajo el lema “La camiseta de Bahía Blanca”, las entidades impulsoras apelaron a la unidad política para afrontar la etapa de reconstrucción. La comparación con la selección argentina sirvió para plantear que, más allá de las diferencias partidarias, debe prevalecer un objetivo común, como es la recuperación de la ciudad y la defensa de su entramado productivo.

En representación de las entidades organizadoras, Jorge Bonacorsi, presidente de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios (CCIyS), sostuvo que Bahía Blanca atraviesa una situación excepcional dentro de la provincia debido al impacto de las dos tragedias sufridas en tan corto tiempo. Además, remarcó la importancia de proteger a las pequeñas y medianas empresas como herramienta fundamental para preservar el empleo.

Por su parte, Facundo Borri, a cargo de la Cámara, destacó que la iniciativa no persigue objetivos partidarios ni beneficios sectoriales particulares, sino la búsqueda de soluciones para quienes diariamente sostienen la actividad económica local.

Se presentó formalmente un petitorio elaborado por las entidades empresarias de la ciudad, en el que, entre otro puntos, solicitó la declaración de la emergencia económica y comercial, medidas de alivio fiscal a nivel nacional, provincial y municipal, financiamiento productivo, simplificación tributaria, acciones para preservar el empleo y herramientas destinadas a fortalecer el entramado productivo local.

Entre los legisladores presentes, el primero en aludir al tema fue Andrés De Leo, quien consideró que Bahía Blanca merece medidas especiales debido a los daños sufridos y señaló que muchos comerciantes debieron recurrir a sus ahorros personales para afrontar la reconstrucción.

"Bahía Blanca atraviesa una situación excepcional que requiere respuestas diferenciadas por parte de los distintos niveles del Estado", señaló.

El legislador remarcó que, además de la compleja coyuntura económica nacional, la ciudad debe afrontar las consecuencias de dos catástrofes ocurridas en un corto período de tiempo, lo que agravó la situación de comerciantes, emprendedores y pequeñas empresas.

Luego señaló que muchos empresarios y comerciantes debieron utilizar ahorros personales para reparar los daños ocasionados por la inundación y afrontar los costos derivados de la paralización de la actividad. Y consideró que la ciudad merece herramientas extraordinarias que permitan acelerar la recuperación económica y sostener las fuentes de trabajo.

El ex candidato a intendente destacó la importancia de construir una posición unificada desde Bahía Blanca y la región para fortalecer los reclamos ante la Legislatura bonaerense y otros ámbitos de decisión.

Dichiara: "Lo importante es lograr resultados concretos"

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, valoró la convocatoria y destacó la importancia del diálogo entre el sector productivo y la dirigencia política.

Señaló que encuentros de estas características permiten escuchar de manera directa las preocupaciones de comerciantes, empresarios y emprendedores afectados por la situación que atraviesa Bahía Blanca.

Dichiara reconoció la gravedad del escenario generado por las catástrofes que sufrió la ciudad y sostuvo que la política tiene la responsabilidad de actuar como puente entre las demandas de la comunidad y los distintos niveles de gobierno.

En ese sentido, afirmó que tanto la Provincia como el Municipio han acompañado a Bahía Blanca desde el primer momento y manifestó su disposición a continuar gestionando herramientas de asistencia.

No obstante, advirtió sobre las dificultades que existen para avanzar con leyes que otorguen beneficios exclusivos a un distrito determinado dentro de la Legislatura bonaerense.

"Cualquier iniciativa de ese tipo requiere amplios consensos y suele generar planteos similares por parte de otros municipios que también enfrentan problemáticas particulares. Propongo concentrar los esfuerzos en medidas concretas y viables que puedan gestionarse ante organismos provinciales y nacionales", remarcó, y entre las medidas mencionó la posibilidad de trabajar con el Banco Provincia, áreas económicas del gobierno bonaerense y otros organismos para facilitar mecanismos de financiamiento y acompañamiento destinados a los sectores afectados.

El ex intendente de Monte Hermoso también remarcó la necesidad de construir acuerdos entre todos los representantes de la región para fortalecer los reclamos de Bahía Blanca.

"Lo importante es lograr resultados concretos", planteó, al considerar que las respuestas deben traducirse en herramientas efectivas para comerciantes, empresas y trabajadores que aún enfrentan las consecuencias de la inundación y del complejo contexto económico.

Feliú: "Hay una retracción sostenida del consumo"

Por su parte, el senador provincial Marcelo Feliú afirmó que el principal objetivo de su participación en el encuentro fue escuchar las inquietudes del sector comercial y comprender de primera mano la situación que atraviesan comerciantes y empresarios de la ciudad.

Durante su exposición, sostuvo que la crisis que afecta al comercio local está estrechamente vinculada al contexto económico nacional, marcado por la caída del consumo, la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los costos de los servicios públicos y un escenario recesivo que impacta tanto en Bahía Blanca como en el resto de la provincia.

"Los indicadores económicos muestran una retracción sostenida del consumo, uno de los principales factores que condicionan la actividad comercial", apuntó.

Feliú consideró que, más allá de ese contexto general, Bahía Blanca posee características particulares que justifican una atención especial por parte de los organismos provinciales y nacionales. Recordó que históricamente la ciudad ha sido reconocida por condiciones diferenciales en distintas políticas públicas y sostuvo que a esas particularidades se suma ahora el impacto de dos catástrofes consecutivas.

Finalmente, ratificó su compromiso de acompañar los reclamos de comerciantes y empresarios locales, al tiempo que insistió en la necesidad de construir respuestas concretas y viables que permitan contribuir al proceso de recuperación económica de la ciudad.

Liberman: "No puede atribuirse a una sola causa"

Durante su exposición, Oscar Liberman sostuvo que la situación local “no puede atribuirse a una sola causa” y remarcó que se trata de un problema “multidimensional” que requiere consensos entre Nación, Provincia y municipios.

En ese sentido, consideró clave la presencia de autoridades de todos los niveles para “alinear incentivos” y trabajar con una estrategia común.

El legislador también se refirió al rol institucional de quienes integran la Legislatura bonaerense, al señalar que su función es la presentación de proyectos de ley y de resolución, los cuales dependen de la obtención de mayorías para su aprobación.

“Si no se consiguen los votos, al menos se instala un tema y se marca agenda”, planteó.

En el plano económico, Liberman cuestionó la presión tributaria y mencionó dificultades vinculadas a deudas y sistemas de recaudación provincial. Además, criticó aumentos de tasas municipales posteriores a la emergencia y reclamó mayor coherencia entre los distintos niveles de gobierno al momento de discutir alivios fiscales.

Entre sus propuestas legislativas, mencionó la intención de impulsar la derogación del impuesto a los sellos aplicado a las compras con tarjetas de crédito, así como una reforma del esquema de ingresos brutos, al que propuso reemplazar por un sistema de IVA complementario. También planteó revisar la superposición de tributos entre provincia y municipios.

Liberman también aseguró que su rol es actuar como canal entre las demandas sociales y el sistema político, y se mostró dispuesto a analizar iniciativas de distintos sectores para contribuir a la recuperación de la ciudad.

Neumann: "Impulsar soluciones concretas"

La senadora provincial Nerina Neumann, representante de Coronel Suárez, destacó la importancia regional de Bahía Blanca y afirmó que la situación que atraviesa la ciudad impacta en toda la sexta sección electoral.

"Bahía Blanca es el motor de toda la región", señaló, al tiempo que recordó que el comercio y la industria bahiense constituyen un punto de referencia para gran parte del sudoeste bonaerense.

La legisladora sostuvo que las consecuencias del temporal de diciembre de 2023 y de la inundación del 7 de marzo no resultan ajenas a los distritos vecinos y remarcó que varias de las demandas planteadas por comerciantes y empresarios ya habían sido advertidas desde los primeros días posteriores a la catástrofe.

Si bien reconoció las dificultades que implica avanzar con iniciativas legislativas específicas, consideró que la tragedia también debe transformarse en una oportunidad para fortalecer el trabajo conjunto entre todos los sectores políticos. En ese sentido, celebró la presencia de representantes de distintos espacios y niveles de gobierno y destacó la necesidad de construir consensos para impulsar soluciones concretas.

Neumann remarcó además que el rol de los legisladores no se limita a la sanción de leyes, sino que también implica escuchar a los vecinos, instalar temas en la agenda pública y promover acuerdos que permitan dar respuestas a las problemáticas de cada comunidad.

"Tenemos la responsabilidad de representarlos y buscar soluciones", expresó.

El pedido de medidas urgentes

El tramo de preguntas de los asistentes estuvo marcado por el reclamo de respuestas concretas para los comerciantes afectados por la inundación.

Mariana del Campo, en representación de los comerciantes, describió la difícil situación que atraviesan numerosos negocios que, además de haber perdido mercadería e infraestructura, debieron recurrir a ahorros personales y endeudamiento para intentar sostener la actividad.

La comerciante señaló que muchos establecimientos enfrentan actualmente dificultades para cumplir con obligaciones fiscales y financieras asumidas antes y después de la catástrofe. En particular, planteó la preocupación por la caducidad de planes de pago ante organismos nacionales, las intimaciones recibidas en las últimas semanas y los embargos de cuentas bancarias que afectan la operatoria diaria de las empresas.

Del Campo reclamó a los legisladores que impulsen medidas extraordinarias similares a las que suelen aplicarse ante emergencias agropecuarias, incluyendo alivio tributario temporal y herramientas que permitan refinanciar deudas sin comprometer la continuidad de los comercios.

También pidió que las respuestas trasciendan las diferencias partidarias y se traduzcan en acciones concretas y verificables.

En respuesta, Andrés De Leo reconoció la gravedad de la situación planteada y sostuvo que uno de los principales desafíos será construir consensos políticos que permitan impulsar medidas específicas para Bahía. El legislador consideró prioritario trasladar los reclamos vinculados a la presión tributaria tanto a los organismos provinciales como nacionales y remarcó la necesidad de contemplar la situación excepcional que atraviesan comerciantes y pymes locales.

Asimismo, coincidió en la importancia de gestionar alternativas de alivio financiero y tributario, incluyendo planteos ante entidades bancarias y organismos de recaudación. En ese marco, señaló que las propuestas contenidas en el petitorio presentado por las cámaras empresarias constituyen una base de trabajo para avanzar en gestiones concretas ante los distintos niveles del Estado.

El bloque de preguntas siguió su curso y, en varias ocasiones, se reiteró el pedido de los comerciantes de contar con respuestas urgentes y operativas, especialmente en materia de crédito, alivio fiscal inmediato y freno a ejecuciones.

Tanto Liberman como Feliú coincidieron en que los planteos deben ser canalizados institucionalmente y transformados en gestiones concretas ante organismos provinciales y nacionales, mientras que los comerciantes insistieron en la necesidad de medidas de aplicación inmediata para evitar el cierre de negocios.