Antecedentes y novedades para la reclasificación de la LBB Plata que hoy se pone en marcha

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

A tan solo cuatro días de haber finalizado la etapa regular, esta noche ocho equipo comenzarán la reclasificación correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

En series al mejor de tres y buscando la clasificación a cuartos de final se medirán, desde las 21, Comercial (5º)-Espora (12º); Velocidad (6º)-Bahía Basket (11º); Argentino (7º)-La Falda (10º) y El Nacional (8º)-Ateneo (9º).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las revanchas serán el viernes, invirtiendo las localías y, en caso de cerrarse las cuatro series ese día, el próximo martes comenzarán los cuartos.

A esa instancia accedieron directamente: 1º) 9 de Julio, 2º) San Lorenzo, 3º) Sportivo Bahiense y 4º) Altense.

Comercial (5º)-Espora (12º)

Comercial le ganó a Espora en fase regular, 85 a 51. Resultó la victoria más abultada del portuario y la derrota más amplia del puntaltense.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Alberto⁩ Arlenghi.

Novedades: en el portuario continúa recuperándose Federico Lambrecht (hombro) y van a preservar a Manuel Maina, quien no se encuentra 100% recuperado de la lesión en un aductor.

La visita, por su parte, sufre las bajas del lesionado Andrés Miguez y de Juan Ignacio Schiebelbein (viaje).

Velocidad (6º)-Bahía Basket (11º)

Velocidad y Bahía Basket se midieron en la sexta fecha, en el Dow, con victoria local, 63 a 62. Hoy cambia el escenario, donde Velocidad le ganó a los que estaban abajo (La Falda y Ateneo) y perdió con los cuatro que clasificaron directo a cuartos: Altense, 9 de Julio, San Lorenzo, y Sportivo, este, en la última fecha.

Bahía Basket, por su parte, perdió los siete partidos de visitante.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Néstor Schernenco, Ariel Di Marco⁩ y Fabrizio Rey⁩.

Novedades: el azulgrana cuenta con los regresos de Santiago Albizua, Joaquín Barco y Valentín Périga, mientras que Bruno Mandolesi está descartado (aductor).

En la visita, continúa afuera Bruno Gigliotti (desgarro).

Argentino (7º)-La Falda (10º)

Argentino venció a La Falda, 83 a 73, cuando se midieron en la novena fecha. Fue la única victoria como visitante del celeste, aunque curiosamente ganó en sus tres primeras localías que afrontó en Pacífico (uno partido) y en Olimpo (dos), mientras remodelaban el Ardubilio Severini.

El albirrojo, por su parte, cedió en las cinco presentaciones como visitante.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Marcelo Gordillo y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Novedades: al local vuelve a dirigirlo Matías Ticozzi, que reemplaza temporariamente a Andrés Iannamico (de viaje). Los dos equipos no registran ausencias.

El Nacional (8º)-Ateneo (9º)

Tienen como antecedente muy reciente el partido del último viernes, con victoria de El Nacional, 60 a 58, en el mismo escenario.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sam Inglera⁩ y Lucas Andrés.

Novedades: en El Nacional sigue ausente Iñaki Errazu (rodilla) y van a probar a Esteban Wlater (tobillo). En Ateneo retorna Franco Percello, quien el viernes no jugó tras amanecer con un fuerte cuadro febril.

Posiciones

Los 12 equipos arrastrarán para la segunda parte el 50% de los puntos obtenidos en los 11 partidos de fase regular.

El que gane los playoffs, se asegurará una final extra en caso de no obtener el segundo tramo.

El arrastre

1º) 9 de Julio, (9-2) 10 puntos

2º) San Lorenzo, (9-2) 10

3º) Sportivo, (8-3) 9,5

4º) Altense, (8-3) 9,5

5º) Comercial, (8-3) 9,5

6º) Velocidad, (6-5) 8,5

7º) Argentino, (5-6) 8

8º) El Nacional, (4-7) 7,5

9º) Ateneo, (4-7) 7,5

10º) La Falda, (2-9) 6,5

11º) Bahía Basket, (2-9) 6,5

12º) Espora, (1-10) 6