¿Habrá otro bahiense en la final de la Liga Nacional?

Una serie que fue tomando temperatura llegará esta noche a su final, cuando se enfrenten Gimnasia (con el bahiense Jano Martínez y el pringlense Valentín Bettiga) y Ferro, en Comodoro, desde las 21, con arbitraje de Juan Fernández, Roberto Smith y Raúl Lorenzo.

Será el quinto juego de la semifinal de la Liga Nacional, de donde surgirá el rival de Quimsa (donde juega Fausto Ruesga), que eliminó a Boca 3-1.

Hasta el momento ambos se ganaron de locales: Gimnasia, 81-77 y 79-74, y Ferro, 74-70 y 81-73.

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En el primer partido el tucumano Emiliano Lezcano salió a poco de iniciarse el partido, tras sufrir un esguince cuando pisó a un camarógrafo, por lo que se perdió el segundo encuentro.

Y en el cuarto partido hubo problemas entre hinchas de ambos equipos, por lo tanto la serie llega en su punto máximo de tensión.

Lanús, a un paso

Lanús venció cómodamente anoche a San Isidro, 88 a 61, se adelantó 2-1 y el miércoles podría conseguir el ascenso a la Liga Nacional.

El granate tuvo como figura a Junior Merchant, con 30 puntos (10-17 tiros de campo), bien acompañado por Mike Henry con 14 unidades y 9 rebotes.

En la visita, el bahiense Emilio Boyé jugó 9m12, convirtiçó 5 puntos y bajó 2 rebotes.