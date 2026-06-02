Penúltima fecha del Femenino: Villa Mitre-9 de Julio y Sportivo-Bahiense del Norte

Se disputará hoy, desde las 21, la novena y penúltima fecha de la primera parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu".

El puntero 9 de Julio visitará a Villa Mitre en el José Martínez, arbitraje de Leonardo Bressan⁩ y Estefanía Zárate⁩.

Las tricolores contarán nuevamente con plantel completo, mientras que las albiazules no tendrán a Isabella Roldán (afectada a la selección argentina U18) e Ileana Corvalán, quien poco a poco se va recuperando de un esguince, más allá que jugó el domingo por la Liga Provincial.

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El otro encuentro lo protagonizarán Sportivo Bahiense (sin Paulina Lazar) y Bahiense del Norte, en el Eladio Santos, contralor de Joaquín Irrazábal y Ezequiel Weinbender.

Libre tendrá Estudiantes.⁩

Posiciones

1º) 9 de Julio, 11 puntos (5-1)

1º) Estudiantes, 11 (4-3)

3º) Bahiense, 10 (4-2)

4º) Villa Mitre, 9 (3-3)

5º) Sportivo, 7 (0-7)