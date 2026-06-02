Avances contra el cáncer de páncreas: una terapia dirigida lograría duplicar la supervivencia

El cáncer de páncreas es uno de los más letales, casi nunca se detecta en sus primeras etapas, que es cuando las probabilidades de curarlo son mayores y esto se debe a que no suele causar síntomas hasta después de que se diseminó a otros órganos, mientras que fue considerado durante décadas como un tumor letal e intratable con una supervivencia a cinco años inferior al 10%.

Si bien la enfermedad sigue siendo agresiva y mortal, una nueva terapia dirigida logró un éxito sin precedentes al conseguir en pacientes con metástasis supervivencias de hasta 13 meses, el doble que con la quimioterapia convencional y los hallazgos fueron presentados el pasado fin de semana en la ciudad estadounidense de Chicago durante la sesión plenaria del congreso de la Sociedad Estadounidense de Oncología Médica (ASCO, por sus siglas en inglés).

Según un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el medicamento se llama daraxonrasib y consiguió atacar al gen mutado KRAS, culpable del crecimiento agresivo de este y otros tumores.

“Durante años hemos logrado avances graduales en el tratamiento del cáncer de páncreas. Ahora, por primera vez, hemos demostrado que la inhibición dirigida de RAS mediante un inhibidor oral está cambiando el panorama de esta terrible enfermedad”, dijo el doctor Zev Wainberg.

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A través de un comunicado de UCLA Health, el experto que es profesor de medicina e investigador del Centro Oncológico Integral Jonsson de UCLA Health y coautor principal del estudio, agregó: “Ver esta magnitud de beneficio en un ensayo aleatorizado de fase III es muy alentador para todos los pacientes con cáncer de páncreas avanzado y representa un cambio de paradigma para una enfermedad mortal”.

Cómo fue el estudio

El daraxonrasib es un inhibidor de panRAS, es decir, que frena la actividad de cualquier forma del gen RAS alterado, es un medicamento oral que se administra una vez al día, actúa como un pegamento molecular que se fija a una especie de bolsillo de la proteína mutada y también a otra molécula de la célula, formando una especie de abrazadera entre ellos que bloquea la actividad del gen mutado.

El ensayo clínico presentado en el Congreso de ASCO probó el potencial de esta terapia dirigida frente a la quimioterapia en segunda línea. Los expertos seleccionaron a un grupo de 500 pacientes con cáncer de páncreas metastásico que ya se había sometido a una primera línea de tratamiento con quimioterapia y había fracasado y lo dividieron en dos: a uno le administraron el daraxonrasib y al otro la quimioterapia convencional.

Entre los que recibieron el tratamiento innovador, la mediana de supervivencia global se duplicó, ya que fue de 13 meses frente a los seis con quimioterapia tradicional y, según Berta Laquente, oncóloga especializada en estos tumores en el Instituto Catalán de Oncología (ICO), los datos son “una buena noticia”, pero pide cautela debido a que no se trata de un tratamiento curativo.

“Llevábamos muchos años sin avances tan potencialmente disruptivos y la magnitud del beneficio de este fármaco es poco habitual, pero no podemos hablar de curación. Lo que sí hace esta investigación es marcar el inicio de una nueva etapa de terapias dirigidas en cáncer de páncreas”, expresó. (N/A)