“No me fui de Villa Mitre porque quise, pero ya está, hoy estoy en Huracán a gusto, con ganas y feliz”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Como tuve un partido flojo, vos creíste que le daba la pelota a los jugadores de Villa Mitre a propósito porque los colores me tiran y fue el club de toda mi vida, pero no, fueron malas decisiones y unas cuentas imprecisiones; hoy estoy en Huracán y, la verdad, muy bien y entusiasmado”.

Con un afinado sentido del humor, Fabián Dauwalder trata de mantener la cabeza en el buen presente del conjunto del bulevar, al que llegó como refuerzo para esta temporada en la Liga del Sur, aunque todavía le cuesta cicatrizar el pasado más reciente, ese no tan agradable regreso al tricolor en junio de 2025 tras su paso por Defensores de Belgrano en la Primera Nacional.

Después del 0-0 entre el Globito y la Villa en cancha de San Francisco, el lateral formado en filas villamitrenses y con 297 partidos disputados a nivel regional y nacional, se refirió al tema sin entrar en demasiados detalles.

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Antes, aclarar: en este torneo local (Apertura de la A) Fabi enfrentó por primera vez a la Villa: en la primera rueda fue triunfo del cangrejo whitense 1-0 y ayer un “congelado” empate sin goles.

“Siempre es especial enfrentar a Villa Mitre, mi segunda casa, donde aprendí a caminar y le di de puntín a la primera pelota. Me generan un montón de situaciones encontradas y, la verdad, es difícil tenerlo como adversario”, declaró el defensor de 34 años.

“Me hubiese gustado no irme nunca, aunque la situación se dio así y hoy me encuentro en una institución donde no me hacen extrañar a nada ni a nadie”, aseveró el “Flaco”, que nació y creció en el barrio Villa Nueva, en calle Chiclana, a la vuelta del estadio de la Villa.

--¿Por qué decidiste irte de Villa mitre?

--La verdad es que “me fueron”, para ellos fue final de ciclo, no quisieron contar más conmigo y me lo hicieron saber antes de que arranque el ciclo 2026.

--¿Te referís a la dirigencia o al cuerpo técnico actual?

--No lo sé, cuando me comunicaron que no me iban a tener en cuenta y estaba pensando qué hacer, apareció Huracán, un club que me abrió las puertas y con el que atravesamos un presente alentador, porque estamos peleando el campeonato y pensando en la próxima participación en el Federal Amateur que arrancará en octubre. Existe un proyecto interesante y quiero se parte.

--¿Tu idea es cerrar tu carrera en un equipo de la Liga?

--Tuve alguna que otra propuesta de clubes del Federal A, pero prefiero quedarme en Bahía. Mi objetivo, como la de todo el plantel de Huracán, es jugar el Regional y ascender al Federal A. No es sencillo, pero personal y potencial no nos falta.

“Este equipo tiene jerarquía y, hoy por hoy, creo que está un escalón por encima de la media del fútbol local; porque cuenta con jugadores de experiencia y jerarquía que se pueden adaptar tranquilamente a una competencia superior”.

--¿Descartás una posible vuelta a Villa Mitre?

--No le cierro las puertas a nadie, aunque no me fui del club de toda mi vida porque quise. Estoy abierto a todo, aunque si con Huracán se da el ascenso al Federal A, ya te digo que me encantaría quedarme porque es un club ordenado y con altas pretensiones.

“En el bule piensan constantemente en el progreso, no falta mucho para contar con la cancha de césped sintético y existe un marcado y potente sentido de pertenencia. Acá me hacen sentir uno más de ellos, y eso le gusta a cualquier jugador”.

--¿Vas a El Fortín a ver a Villa Mitre por el Federal A?

--Por el momento no, porque la campaña que viene desarrollando no es buena y no me quiero cruzar con alguien que me diga algo y tener que pasarla mal. Para que se me vaya el dolor que siento prefiero quedarme en mi casa.

“En Huracán siento que no perdí nada de lo que el jugador profesional pretende, por eso, junto a mis compañeros, vamos por todo, en la Liga y en lo que puede llegar a venir en el plano regional”.