Roland Garros: Zverev le ganó en sets corridos a Jódar y se metió en las semifinales

El tenista español Alexander Zverev (2°) se metió en las semifinales de Roland Garros, luego de su triunfo en sets corridos ante el español Rafael Jódar (27°).

Zverev, que va en busca de su primer título de Grand Slam, se impuso por 7-6(3), 6-1 y 6-3, luego de 2 horas y 25 minutos de juego.

El encuentro comenzó muy complicado para Zverev, ya que Jódar inició con un nivel altísimo para conseguir un quiebre y llegar a ponerse 5-2. Sin embargo, el alemán pudo reaccionar a tiempo para recuperar el quiebre y forzar el tie-break, donde se impondría cómodamente por 7-3 para tomar ventaja tras más de una hora.

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Ya en el segundo set Zverev pudo imponer condiciones desde el principio ante un Jódar visiblemente afectado por la oportunidad que dejó pasar. Así fue como el número 3 del mundo, que en este Roland Garros es el segundo preclasificado por la baja del español Carlos Alcaraz, consiguió un cómodo 6-1 para empezar a liquidar el encuentro.

Finalmente, al teutón le alcanzó con un quiebre en el tercer set para conseguir el 6-3 definitivo y el boleto a las semifinales, donde se enfrentará con el ganador del partido entre el checo Jakub Mensik (26°) y el brasilero Joao Fonseca (28°), quienes se enfrentarán a partir de las 15:15 (hora de Argentina).

Debido a la baja de Alcaraz y a la temprana eliminación del italiano Jannik Sinner en la segunda ronda, Zverev es el gran candidato a quedarse con el título en Roland Garros y conseguir su tan ansiada corona en un torneo de Grand Slam.