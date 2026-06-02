Roland Garros: Zverev le ganó en sets corridos a Jódar y se metió en las semifinales
El alemán quiere aprovechar las ausencias de Sinner y Alcaraz para conquistar su primer título de Grand Slam.
El tenista español Alexander Zverev (2°) se metió en las semifinales de Roland Garros, luego de su triunfo en sets corridos ante el español Rafael Jódar (27°).
Zverev, que va en busca de su primer título de Grand Slam, se impuso por 7-6(3), 6-1 y 6-3, luego de 2 horas y 25 minutos de juego.
El encuentro comenzó muy complicado para Zverev, ya que Jódar inició con un nivel altísimo para conseguir un quiebre y llegar a ponerse 5-2. Sin embargo, el alemán pudo reaccionar a tiempo para recuperar el quiebre y forzar el tie-break, donde se impondría cómodamente por 7-3 para tomar ventaja tras más de una hora.
Ya en el segundo set Zverev pudo imponer condiciones desde el principio ante un Jódar visiblemente afectado por la oportunidad que dejó pasar. Así fue como el número 3 del mundo, que en este Roland Garros es el segundo preclasificado por la baja del español Carlos Alcaraz, consiguió un cómodo 6-1 para empezar a liquidar el encuentro.
Finalmente, al teutón le alcanzó con un quiebre en el tercer set para conseguir el 6-3 definitivo y el boleto a las semifinales, donde se enfrentará con el ganador del partido entre el checo Jakub Mensik (26°) y el brasilero Joao Fonseca (28°), quienes se enfrentarán a partir de las 15:15 (hora de Argentina).
Debido a la baja de Alcaraz y a la temprana eliminación del italiano Jannik Sinner en la segunda ronda, Zverev es el gran candidato a quedarse con el título en Roland Garros y conseguir su tan ansiada corona en un torneo de Grand Slam.