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Camino al Mundial.

¿Le tiraron agua bendita? La insólita despedida de la selección de Brasil

La delegación de Brasil, comandada por Carlo Ancelotti y con figuras como Neymar y Vinícius, partió rumbo a los Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo.

La Selección de Brasil partió hacia Estados Unidos para disputar el Mundial 2026, pero antes el avión que llevaba a la delegación vivió un insólito momento.

La aeronave que transportó al plantel y cuerpo técnico de Brasil hacia suelo norteamericano fue bautizada por dos camiones de bomberos previo a su despegue.

Este “bautismo” es un homenaje tradicional y una costumbre en el mundo aeronáutico. Se realiza para despedir vuelos muy especiales, inaugurar nuevas rutas comerciales o desearle “buena vibra” y éxito a un equipo antes de una gran competencia.

Con figuras como Neymar, Vinícius y Raphinha, la “Verdeamarela” se prepara para conquistar su sexta Copa del Mundo bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, donde debutará ante Marruecos el 13 de julio en el MetLife Stadium.

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