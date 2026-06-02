¿Le tiraron agua bendita? La insólita despedida de la selección de Brasil
La delegación de Brasil, comandada por Carlo Ancelotti y con figuras como Neymar y Vinícius, partió rumbo a los Estados Unidos para disputar la Copa del Mundo.
La Selección de Brasil partió hacia Estados Unidos para disputar el Mundial 2026, pero antes el avión que llevaba a la delegación vivió un insólito momento.
La aeronave que transportó al plantel y cuerpo técnico de Brasil hacia suelo norteamericano fue bautizada por dos camiones de bomberos previo a su despegue.
Este “bautismo” es un homenaje tradicional y una costumbre en el mundo aeronáutico. Se realiza para despedir vuelos muy especiales, inaugurar nuevas rutas comerciales o desearle “buena vibra” y éxito a un equipo antes de una gran competencia.
Con figuras como Neymar, Vinícius y Raphinha, la “Verdeamarela” se prepara para conquistar su sexta Copa del Mundo bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, donde debutará ante Marruecos el 13 de julio en el MetLife Stadium.