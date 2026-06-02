Apertura liguista: se viene la 11ª fecha entre sábado y domingo
Los punteros abrirán la jornada: Huracán ante La Armonía en Villa Mitre y Comercial visitará a Dublin en cancha de La Armonía.
Con mucho en juego, el torneo Apertura de la Liga del Sur entra en la recta final. Entre sábado y domingo se jugará la 11ª fecha.
El detalle:
En la A:
--Sábado (15hs): Huracán-La Armonía (cancha de Villa Mitre).
--Domingo: Bella Vista-Sporting (a las 11); San Francisco-Villa Mitre (a las 15) y Libertad-Liniers (a las 15).
En la B
--Sábado (15hs): Rosario PB-Olimpo, Pacífico Cabildo-Tiro Federal y Dublin-Comercial (en La Armonía).
--Domingo (a las 15): Dublin-Comercial (en cancha de La Armonía).