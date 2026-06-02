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Apertura liguista: se viene la 11ª fecha entre sábado y domingo

Los punteros abrirán la jornada: Huracán ante La Armonía en Villa Mitre y Comercial visitará a Dublin en cancha de La Armonía.

Con mucho en juego, el torneo Apertura de la Liga del Sur entra en la recta final. Entre sábado y domingo se jugará la 11ª fecha.

El detalle:

En la A:

--Sábado (15hs): Huracán-La Armonía (cancha de Villa Mitre).

--Domingo: Bella Vista-Sporting (a las 11); San Francisco-Villa Mitre (a las 15) y Libertad-Liniers (a las 15).

En la B

--Sábado (15hs): Rosario PB-Olimpo, Pacífico Cabildo-Tiro Federal y Dublin-Comercial (en La Armonía).

--Domingo (a las 15): Dublin-Comercial (en cancha de La Armonía).

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