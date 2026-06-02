Los 19 jugadores del fútbol argentino que participarán en el Mundial 2026

A días del inicio del Mundial 2026, 19 jugadores del fútbol argentino fueron convocados para defender a sus selecciones en la cita mundialista.

La FIFA dispuso que cada equipo que tenga futbolistas en la Copa del Mundo reciba una compensación de 11.000 dólares diarios hasta que dure su estadía en el certamen.

En este contexto, River se consolidó como el club que mayor cantidad de jugadores lleva del plano local, al ceder a siete jugadores repartidos en cinco combinados nacionales, lo que le reportará un ingreso fijo de 77.000 dólares por día.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el ´Millonario, se destacan las citaciones de Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, cuyo vínculo formal con el club entrará en vigencia el 1° de julio, para defender el título con Argentina. Además, suma presencia en Colombia con Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, el juvenil Kendry Páez en Ecuador, Matías Viña en Uruguay y el mediocampista Matías Galarza Fonda, quien retornó al club tras finalizar su préstamo en la Major League Soccer (MLS), para Paraguay.

En el segundo escalón de aportes para Estados Unidos, Canadá y México 2026 figuran Independiente y Huracán, clubes que percibirán un canon diario de 22.000 dólares gracias a la convocatoria de dos representantes cada uno.

Por el lado del conjunto de Avellaneda, el defensor Santiago Arias integrará la nómina de Colombia y el atacante Gabriel Ávalos formará parte de Paraguay; en tanto, el "Globo" se verá representado en la delegación de Ecuador a través del arquero Hernán Galíndez y del delantero Jordy Caicedo.

El mapa de ingresos se completa con Boca Juniors, que registrará el aporte de 11.000 dólares por jornada mediante la presencia del volante Leandro Paredes en el combinado argentino de Lionel Scaloni. Con idéntico beneficio diario de una plaza le siguen Vélez y Rosario Central, que enviarán al arquero Álvaro Montero y al extremo Jaminton Campaz a la Selección de Colombia, respectivamente, junto con Estudiantes de La Plata, que ostenta la convocatoria del experimentado arquero uruguayo Fernando Muslera.

Además, San Lorenzo, con Orlando Gil; Lanús, con José Canale; Talleres (C), con Alejandro Maidana, e Independiente Rivadavia de Mendoza, con Alex Arce tendrán representación en la Selección de Paraguay y recibirán dinero por la estadía de dichos jugadores.