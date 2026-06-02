Conociendo el Mundial: el historial de las selecciones del Grupo A

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se pondrá en marcha en solo nueve días y marcará el inicio de la vigésimo tercera edición del torneo de selecciones más importante del mundo.

El Grupo A contará con la presencia de uno de los organizadores, México, que no quiere sorpresas e intentará aprovechar la localía para finalizar en la primera posición.

De todas maneras, este grupo podría ser uno de los más parejos, ya que Corea del Sur y República Checa podrián tranquilamente finalizar como líderes e incluso Sudáfrica se ilusiona con dar la sorpresa aunque en la previa parece estar un escalón por debajo de sus rivales.

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El historial de las selecciones del Grupo A en Mundiales:

México

Participaciones: 17.

Mejor actuación: cuartos de final en México 1970 y México 1986.

Máximos goleadores en Mundiales: Luis Hernández y Javier Hernández con cuatro cada uno.

Algunas curiosidades: es la selección que más partidos perdió en Mundiales (28).

Actuación en Qatar 2022: eliminado en fase de grupos.

Corea del Sur

Participaciones: 11.

Mejor actuación: cuarto puesto en Corea-Japón 2002

Máximos goleadores en Mundiales: Ahn Jung Hwan y Son Heung-min con tres cada uno.

Algunas curiosidades: en 2002 alcanzó las semifinales, convirtiéndose en la única selección asiática en conseguirlo. Sin embargo, las actuaciones de los árbitros fueron extremadamente polémicas en esos partidos.

Actuación en Qatar 2022: eliminada en octavos de final.

República Checa

Participaciones: 9.

Mejor actuación: subcampeón en Itaia 1934 y Chile 1962.

Máximos goleadores en Mundiales: Oldrich Nejedly con siete.

Alguna curiosidad: si bien alcanzó dos finales, ambas fueron cuando se llamaba Checoslovaquia. Como República Checa nunca pudo pasar la fase de grupos.

Actuación en Qatar 2022: no clasificó.

Sudáfrica

Participaciones: 3.

Mejor actuación: fase de grupos en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

Máximos goleadores en Mundiales: Benni McCarthy y Shaun Bartlett con dos cada uno.

Alguna curiosidad: fue el primer (y hasta ahora único) país africano en organizar un Mundial.

Actuación en Qatar 2022: no clasificó.