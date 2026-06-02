Tras la reunión con legisladores, para el comercio lo más urgente es el freno de embargos y financiamiento para evitar despidos

Jorge Longoni, integrante de la Corporación del Comercio, la Industria y los Servicios, señaló que "fue muy positivo, con mucho respeto" el encuentro llevado a cabo anoche entre representantes de cámaras empresarias, comerciantes, industriales y emprendedores de Bahía Blanca con legisladores nacionales, provinciales y municipales.

"Se pudo escuchar a todos y eso es lo más rescatable, con la presencia de los diputados y senadores y gente que, pese a la situación agobiante, actuó con mucha seriedad", mencionó el también contador.

Del encuentro, que tuvo lugar en el teatro Don Bosco, participaron alrededor de 500 personas y los legisladores Andrés De Leo, Alejandro Dichiara, Marcelo Feliú, Oscar Liberman y Nerina Neumann.

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"Estamos conformes, nos sorprendió la cantidad de gente que concurrió. Fue un buen acto donde se pudo escuchar los reclamos de los comerciantes, de las pymes de Bahía Blanca, con el compromiso de los legisladores de gestionar medidas que lleven a aliviar un poco la situación agobiante de los empresarios. Ahora viene una etapa de seguimiento y de trabajo para lograr esos alivios", contó Longoni en diálogo con Panorama, por LU2.

Anoche se presentó formalmente un petitorio elaborado por las entidades empresarias de la ciudad, en el que, entre otro puntos, solicitan la declaración de la emergencia económica y comercial, medidas de alivio fiscal a nivel nacional, provincial y municipal, financiamiento productivo, simplificación tributaria, acciones para preservar el empleo y herramientas destinadas a fortalecer el entramado productivo local.

"Quedamos en que íbamos a trabajar concretamente en qué medidas se podrían conseguir rápidamente, como el freno de los embargos de ARBA y ARCA y el refinanciamiento de nuevas líneas para poder sostener los negocios abiertos y evitar el despido de gente. Básicamente, los primeros pasos deberían estar orientados en esa dirección", agregó Longoni.