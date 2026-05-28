Comienza la cuenta regresiva: La Nueva. y LU2 dirán presente en la Copa del Mundo

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Innumerable cantidad de eventos deportivos pasaron por las páginas de La Nueva. y la onda de LU2 Radio Bahía Blanca y es un enorme placer volver a estar en el lugar de los hechos, como manda la esencia del periodismo.

Esta vez, la cita se trasladará a Estados Unidos, Canadá y México, sedes de la XXIII Copa del Mundo de fútbol y allí estarán nuevamente los medios líder de la ciudad y la región, con alcances nacionales e internacionales que no paran de sorprender.

Con Víctor Hugo Zelaya como enviado especial, tendremos voz y ojos propios en el norte del continente, siguiendo la actuación de la Selección argentina y lo más destacado de un certámen que de a poco comienza a atraparnos.

"Esto es un esfuerzo muy grande del grupo editorial y de la empresa. Históricamente se venía cubriendo con enviados desde 1978, con Roberto Cortina Bazán, Rafael Emilio Santiago, Osvaldo De Rosa, Néstor Ávila o Walter Gullaci, hasta 2010. Ahí lamentablemente se cortó, así que es una grandísima oportunidad para LU2 y La Nueva. volver a estar", resumió Zelaya.

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"Hoy en día la información pasa por otra dinámica, por otras cuestiones, por otra inmediatez, pero siempre es bueno que al margen de lo que vez al rato en un reel, un tuit o en los compactos de YouTube, ojos propios, de tu ciudad, regionalistas, te puedan contar desde adentro cuestiones de color, vivencias, el traslado, las comidas, la venta de entradas, los cánticos, las costumbres. Esta vuelta de la empresa in situ en un Mundial es dar un paso grande", contó.

Entonces, ya no solo va a ser solo radio, sino que se ofrecerá un complemento a través de distintas vías como Instagram y con concursos, como el que ya se lanzó en nuestras redes.

Para meterse de lleno en lo que puede suceder en este Mundial, bien vale recordar lo que pasó en otras oportunidades, cuando Argentina también se perfilaba como el rival a vencer.

"Llegar campeones es un arma de doble filo. Menotti no pudo repetir, confió en la base del 78 y algunos estaban grandes y la cosa no funcionó. Del 86 al 90 había sobrevivientes y un mix, con jóvenes, pero ese último equipo de Bilardo ya no jugaba igual. Y está el tema del desgaste, que es lo que yo tengo miedo que suceda para este año; ojalá que no", soltó Víctor Hugo.

"Argentina está ante la oportunidad única de ser bicampeón, algo que no se da desde Brasil en 1958 y 1962. Pero no está bien el Dibu, no está bien Cuti, hubo problemas con los laterales, no está bien Messi, hay volantes tocados y una apuesta con jóvenes, más allá de que vamos a tener prácticamente los mismo titulares de Qatar", resopló.

Entonces, la presencia bahiense estará por todos lados. En la cobertura, en el arbitraje y en la cancha.

"Lautaro tiene más gol que Julián, pero me da la sensación que para el técnico el convencimiento pasa por un punta con más derroche, más dinámica, más presión, más de ir a los costados. Lautaro va más a los bifes, va más al área. Ojalá no sienta las mismas molestias que en 2022 porque Lautaro es una alternativa muy apetecible, seguramente cada vez que entre va a hacer daño, lo demuestra cada domingo y nosotros nos enorgullecemos de tener otro Mundial con otro bahiense. No solo Tello, sino también uno dentro de la cancha que ya sabe cuánto pesa la Copa", valoró.

El equipo de Scaloni debutará el martes 16 de junio, a las 22, ante Argelia. Luego se medirá con Austria, el lunes 22 a partir de las 14. Y cerrará la fase de grupos ante Jordania, el sábado 27 a las 23, en el encuentro que también le pondrá fin a la primera ronda. La final está prevista para las 16 del domingo 19 de julio.

"No me gustan los Mundiales repartidos, como Corea-Japón. Este con tres países y además, con una distancia impresionante a recorrer, incluso dentro de los Estados Unidos. Y si a todo esto le sumamos la locura de 48 selecciones, no tiene sentido; se equipara hacia abajo, el nivel de muchos partidos va a ser inferior y la gente va a mostrar un desgano... no vamos a saber quiénes juegan, con países que son un misterio y jugadores que no los conoce nadie. Una pena", declaró.

"Un Mundial con 32 selecciones, como desde Francia 98, era dar en la tecla. Dos por grupo a octavos, con los mejores del mundo y una competencia jerarquizada. Esto no va a ser así y el Mundial va a comenzar a partir de los octavos; los dieciséisavos van a ser un primer filtro", advirtió.

Volviendo al análisis de la Selección, entregada la lista por Lionel Scaloni ya sabemos que se van a repetir 17 campeones de 2022, con Lo Celso volviendo después de Rusia 2018 y otros ocho debutantes en citas ecuménicas.

"Hay poca renovación. Los arqueros estaban cantados y los defensores están todos menos Senesi; van los que uno intuía. En el medio hay un premio para Lo Celso, lo mismo que arriba para Nico González. Simeone y Nico Paz pueden ser alternativas válidas", puntualizó quien sigue periodisticamente a la Selección desde las Eliminatorias para Estados Unidos 1994, incluyendo también presencia en Copas Américas.

"Será el sexto Mundial de Messi, más capitán que nunca desde 2021, más líder y muy fuerte de la cabeza, con la zanahoria del récord, cerca de Miami... yo no tenía dudas que iba a estar", señaló en base al 10.

"Están los que tenían que estar, prácticamente cero discusión en el armado de la lista, no hay grandes polémicas. Con esto y con la chapa de campeones, vamos a jugar por el bicampeonato", cerró, sin antes dejar una última impresión: "Esta vez no hay uno o dos oponentes, hay más. Me parece que Francia, Portugal, Inglaterra, Países Bajos, Alemania, no descuidar Brasil y siempre uno aparece de última. Nos aprestamos a un desenlace fascinante".

Para complementar la información diaria, Radiovisión Deportiva lanzó su cuenta de Instagram propia. Allí, además de mantener un firme lazo con lo que sucede al instante, los usuarios podrán participar por el sorteo de la pelota oficial FIFA Trionda y la camiseta original de la Selección.

La cobertura mundialista, que incluirá la transmisión de los partidos más importantes, se completará desde Bahía Blanca con el trabajo de Juan Carlos Meschini —jefe de Deportes de la emisora—, Eduardo "Cocho" López, Guillermo Crisafulli, Juan Ignacio Zelaya y Alex Lagos, quienes acompañarán al corresponsal con análisis, producción e información permanente.

Las alternativas se podrán seguir a través de la frecuencia AM 840, desde hace un tiempo acompañada por FM 92.7 y también desde este sitio web, Twitch y YouTube.