Se viene el Mundial y arranca el Prode de La Nueva: participá para ganar el gran premio

Desde hoy podés poner a prueba tus conocimientos sobre fútbol mundialista y también tu intuición participando del tradicional concurso de pronósticos deportivos que lanza La Nueva.

El certamen comenzará con la etapa de clasificación, en la que podrás pronosticar el resultado de cada partido —victoria de uno u otro equipo o empate— hasta una hora antes del inicio de cada encuentro.

Participar es muy sencillo: ingresá a www.lanueva.com/prode, seleccioná quién creés que ganará o si terminará igualado, y empezá a sumar puntos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tus pronósticos se verificarán automáticamente y, al finalizar la etapa clasificatoria, obtendrás un puntaje de acuerdo con tus aciertos. Cada resultado acertado otorgará 3 puntos.

Luego comenzará la fase eliminatoria. Primero se disputarán los dieciseisavos de final, que mantendrán la misma mecánica, aunque cada acierto sumará 5 puntos. Después será el turno de los octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final, en las que seguirás acumulando unidades para escalar posiciones en la tabla general.

Quien acumule la mayor cantidad de puntos al término de todas las etapas se quedará con el premio principal: un televisor de 85 pulgadas de última generación.

En caso de empate en el primer puesto, el premio se definirá mediante un sorteo entre los participantes que hayan alcanzado la máxima puntuación.

Además, a lo largo del certamen habrá sorteos sorpresa entre quienes resulten ganadores en las distintas instancias y también entre todos los participantes, lo que brindará más oportunidades de obtener premios más allá de la clasificación final.

Con la experiencia de 2018 y 2022, el Prode del Mundial de La Nueva. seguramente se convertirá en una competencia apasionante.

El desarrollo del juego será cubierto con notas y comentarios de nuestros periodistas.

¡Armá tus predicciones, invitá a tus amigos y competí por ser el mejor pronosticador del Mundial!