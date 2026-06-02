Cuento del tío: arrestaron a un hombre por robarle a un jubilado

Un sujeto fue arrestado por la policía acusado de ser el autor de un caso de cuento del tío ocurrido ayer en perjuicio de un jubilado de General Daniel Cerri.

Desde la subcomisaría de la vecina localidad indicaron que el procedimiento, en conjunto con el Comando de Patrulla, se desarrolló esta mañana, alrededor de las 8, en Parera y Balboa, cuando a partir de las cámaras del Centro Único de Monitoreo se observó la presencia de un rodado Fiat Siena, de color blanco, vinculado al hecho registrado en las últimas horas.

Los efectivos interceptaron el vehículo y aprehendieron a Sergio Víctor Quintero (45). En el sitio incautaron, además del auto, dinero en efectivo, prendas de vestir y calzado.

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El sujeto está sospechado de intervenir en el hurto ocurrido en calle Mariano Moreno al 400, de Cerri, donde reside un hombre de 99 años.

Los voceros indicaron el individuo, aprovechando la avanzada edad de la víctima y mediante engaños, habría logrado acceder a la propiedad y sustrajo plata y otros elementos.

Además de testimonios, los investigadores lograron recolectar en la zona imágenes de una cámara de seguridad particular para poder identificar al responsable.

Quintero quedó imputado del delito de hurto y fue puesto a disposición de la fiscalía.

También señalaron que el sospechoso posee antecedentes por delitos bajo la misma modalidad.