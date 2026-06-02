El Pequeño Cotolengo necesita ayuda: "Estamos en una situación compleja"

El Pequeño Cotolengo da cobijo a 55 mujeres con discapacidad y necesita de la colaboración de la comunidad para sostener la manutención del lugar. En este momento están realizando una campaña de socios que es fundamental para mantener el lugar en funcionamiento.

"La realidad económica sigue parecida. Hubo algunos ingresos de pagos de lo que correspondía al mes de diciembre y enero de ambas obras sociales, tanto Incluir Salud, como IOMA, lo que nos permitió cubrir las obligaciones de abril y algo del mes de mayo, pero volvemos a estar en una situación compleja porque no tenemos recursos para continuar como corresponde", dijo la hermana Villalba.

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"El ultimo mes abonado por las obras sociales es enero. Podemos ver que el pago de febrero está pendiente, por lo que tendríamos que tener alguna novedad con respecto a eso. Es tan solo una cuarta parte de la deuda que tienen con nosotros", aseguró, en diálogo con Panorama, por LU2.

"La comunidad de Bahía Blanca siempre está apoyándonos y haciendo que el día a día sea sostenible para la institución, con donaciones de alimentos, pañales y lo que se va solicitando. Este tipo de ayuda es fundamental para que podamos darle atención a las mujeres del hogar", explicó.

"Mañana en modo de agradecimiento vamos a estar realizando una presentación en el SUM del Bahía Blanca Plaza Shopping a las 19 horas, con lo que vienen trabajando las chicas en el taller de música. Esto es una forma de devolver el cariño que recibimos", indicó.

"Vamos a estar impulsando la campaña de socios 'El Pequeño Cotolengo es grande gracias a vos'. Estamos a punto de cumplir con el objetivo de llegar a los 200 socios, que es lo que nos habíamos propuesto para esta etapa del año", contó.

Villalba dijo que son 44 las mujeres que forman parte de la institución. El número, según explicó, se ha ido incrementando en el último tiempo. "Teniendo en cuenta nuestras dificultades hemos ido renovando a quienes permanecen en el lugar. De estas 55, una parte está cubierta por Incluir Salud, que es de Nación, y otra, por IOMA. Estos ingresos se utilizan para pagar los sueldos del personal. Las obras sociales cubren la internación, comida y medicamentos", concluyó.

Aquellas personas que quieran colaborar lo pueden hacer con productos de higiene personal, pañales y comida. Hoy lo que más necesitan es gelatina que es utilizada para hidratación. Los productos pueden llevarse en cualquier horario a la calle Haití 1930. "Siempre hay alguien para recibir las ayudas, quien pueda ayudarnos será bienvenido", finalizó Villalba.