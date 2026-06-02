ABSA informa que se realizarán trabajos en el centro este miércoles 3 de junio

Este miércoles 3 de junio ABSA realizará tareas de recambio de cañerías en el centro de la ciudad, lo que podría afectar el servicio en algunos puntos del microcentro.

Se realizarán trabajos sobre la red de agua en la intersección de las calles Berutti y O’Higgins, en Bahía Blanca, como parte de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la DIPAC.

Las tareas afectarán el suministro de agua en el sector aledaño a la intervención. La realización de las tareas está sujeta a las condiciones climáticas de la jornada.

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Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del suministro.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.