Bizarrap confirmó su rol en Toy Story 5: cómo será su personaje y qué significa para la saga

El reconocido DJ argentino conocido artísticamente como Bizarrap sorprendió a sus seguidores al confirmar que formará parte del elenco de Toy Story 5, la última entrega de la película animada de Disney.

El joven se suma a la lista de artistas que prestarán su voz para la versión en español de Latinoamérica y España. El comediante Migue Granados y el cantante Bad Bunny también participarán en el film.

El DJ confirmó su participación a través de una publicación en su cuenta de Instagram con imágenes suyas posando con los míticos juguetes de Woody y Buzz Lightyear.

Sobre su personaje, reveló que interpretará a un gnomo de jardín que forma parte de una comunidad de juguetes olvidados en un patio trasero: "Soy la voz de 'Santa de jardín', el nuevo personaje de Toy Story 5 ((última foto)). Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta, capítulo 42 🧩. Gracias @disney x la oportunidad 🫂".

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En esta nueva entrega de la saga de Pixar, los juguetes enfrentan la cruda realidad del uso de la tecnología en los más pequeños al verse reemplazados por el uso de "Lilypad", un iPad destinado al uso infantil que le regalan a Bonnie, la pequeña que heredó los juguetes de Andy.

Esta película pone sobre la mesa el cambio generacional, el paso del tiempo y la exposición de menores a las pantallas. (NA)