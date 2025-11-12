Lanzaron el primer adelanto de Toy Story 5: la tecnología como amenaza

La icónica saga de Pixar se renueva para la era digital. Walt Disney Studios lanzó el primer teaser de “Toy Story 5”, revelando que la nueva amenaza para Woody, Buzz y sus amigos no será otro juguete, sino la tecnología.

La película tiene su estreno mundial programado para el jueves 18 de junio de 2026, prometiendo encender la nostalgia de los adultos y capturar a las nuevas generaciones.

El adelanto confirma que la historia se centrará en el universo de la niña Bonnie, pero con un giro inesperado: el nuevo "villano" es una tablet llamada Lilypad.

Con este enfoque, “Toy Story 5” buscará transmitir un mensaje actual sobre cómo la tecnología modifica la forma en que los niños interactúan con sus juguetes en la era digital.

Para esta nueva entrega, el reparto de voces originales ha sido confirmado, asegurando la continuidad de sus protagonistas más queridos.

-Tom Hanks como Woody

-Tim Allen como Buzz Lightyear

-Joan Cusack como Jessie

-Tony Hale como Forky

La nueva amenaza digital también tendrá voz propia, con Anna Faris interpretando a Lilypad. Otras incorporaciones destacadas incluyen a Ernie Hudson (Combat Carl) y Conan O’Brien (Smarty Pants). (NA)