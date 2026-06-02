Caputo reflotó la competencia de monedas y aseguró que habrá libre circulación de pesos y dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a poner en el centro de la agenda la idea de competencia de monedas y confirmó que el Gobierno avanzará hacia un esquema en el que pesos y dólares convivan sin restricciones.

Durante su exposición en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), sostuvo que el objetivo es que se pueda operar en ambas monedas y que la elección quede en manos de los argentinos.

“Vamos a permitir la libre circulación de pesos y dólares y la gente elegirá”, afirmó el funcionario al describir el modelo al que apunta la administración de Javier Milei. En la misma línea, señaló que “el Presidente siempre habló de competencia de monedas y hacia eso estamos yendo” y describió que el país avanza hacia “un sistema bimonetario, a la uruguaya”.

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Según explicó, el proceso bimonetario ya comenzó con la habilitación de operaciones en distintas monedas. “Estamos permitiendo que se transe en diferentes monedas, pero la gente elegirá la moneda”, sostuvo.

El ministro insistió en que forma parte de una transformación estructural de la economía. La apuesta oficial es que la estabilidad fiscal y monetaria permita una convivencia creciente entre el peso y el dólar sin necesidad de mecanismos compulsivos.

Caputo también anticipó que la inflación seguirá bajando y confirmó que los vencimientos de deuda están cubiertos durante todo el mandato de Milei.

Inflación, actividad y expectativas para los próximos meses

Caputo dedicó buena parte de su exposición a defender los resultados del programa económico. Afirmó que la economía acumula “24 meses consecutivos de alza” en la tendencia ciclo, y sostuvo que la recuperación “va a ser progresivamente mayor en el tiempo”.

En materia de precios, aseguró que el proceso de desaceleración continúa luego de las turbulencias registradas durante el año pasado. “En abril se retomó el sendero descendente; mayo, esperemos que esté debajo de abril”, dijo, y señaló que las estimaciones del mercado se ubican “entre 2% y 2,5%”.

El ministro atribuyó el repunte inflacionario previo a un “shock interno muy fuerte” en un año electoral que, según describió, también impactó sobre el riesgo país y la actividad económica. “En estos meses hemos estado purgando ese shock”, sostuvo.

Aun así, remarcó que el Gobierno mantiene una visión optimista sobre la evolución de los precios. “Estamos muy confiados de que, mientras sigamos manteniendo el equilibrio fiscal y esta prudencia monetaria, es una cuestión de tiempo hasta que la Argentina converja con la inflación internacional”, afirmó.

Caputo también proyectó una mejora sostenida para los próximos años. “Espero que los próximos 18 meses sean claramente mejores” y anticipó “un 2027 totalmente atípico de lo que es un año clásico electoral argentino, creciendo fuertemente, con inflación a la baja, sin ese revuelo político que tradicionalmente hay en la Argentina".

Reforma tributaria y baja de impuestos

Durante el encuentro, el titular del Palacio de Hacienda vinculó el crecimiento económico con una mayor formalización de la actividad y con la posibilidad de profundizar la reducción de la carga tributaria.

En ese sentido, adelantó que el Gobierno enviará una versión actualizada del proyecto de inocencia fiscal después de mantener reuniones con representantes del sector contable, “que plantearon inquietudes”. “Va a ayudar a un mayor crecimiento”, señaló.

La lógica oficial parte de que una economía con más actividad formal incrementa la recaudación sin necesidad de elevar impuestos. “Mayor crecimiento, mayor formalidad, manteniendo el gasto controlado; eso aumenta el superávit y eso nos va a permitir seguir bajando impuestos”, afirmó.

Caputo insistió además en que la reducción de la presión tributaria debe extenderse a otros niveles del Estado. “Hemos venido a bajar impuestos, regulaciones y a mejorar la logística”, sostuvo. Luego apuntó a las provincias y municipios y señaló que “el tema de Ingresos Brutos está arriba de la mesa”.

Según dijo, observa una mayor disposición de la política a discutir cambios en ese sentido. “Cada vez veo más recepción por parte de los gobernadores que entienden que este modelo vino para quedarse”. (Fuente: TN).