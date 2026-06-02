El dólar oficial volvió a subir y tocó un nuevo máximo en cuatro meses: ¿A cuánto cerró en Bahía?

El dólar oficial volvió a subir este martes en el segmento mayorista, y marcó su valor más alto desde principios de febrero. Por su parte, el mercado analiza como seguirá la tendencia compradora por parte del Banco Central (BCRA), en un contexto en que se encuentra cerca de alcanzar su meta de acumulación anual de reservas en tan solo 6 meses, de la mano de la liquidación del agro por la cosecha gruesa y el regreso de emisiones de deuda corporativa.

En Bahía Blanca la divisa estadounidense cerró a 1.399, 17 pesos para la compra (+$4,69) y 1.452,97 pesos para la venta (+$4,69), lo que marca una variación positiva de 0,32% (spread de 53,80 pesos).

El blue, por su parte, cotizó en 1.423 pesos para la compra y 1.450 pesos para la venta.

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El tipo de cambio oficial, en la City porteña, avanzó $1 a $1.427 para la venta en el segmento mayorista. Sin embargo, la cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que este martes se ubicó a $1.764,15, con una brecha del 23,6%.

En el segmento de contado, el monto operado superó los u$s663,2 millones.

Por su parte, los contratos de futuros cerraron con mayoría de bajas por hasta 0,2% en la mayoría de tramos de 2026 y operaron mixtos en los de 2027.

El mercado argentino"pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.447 para fines de junio y $1.621 para el cierre de diciembre. En total se operaron unos u$s1.002 millones.

En tanto, a nivel minorista el dólar subió $5 a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.885. En tanto, de acuerdo al promedio de entidades financieras relevadas por el BCRA, la divisa se posicionó a $1.448,78 para la venta.

A su vez, los paralelos acompañan la tendencia alcista: el contado con liquidación (CCL) trepa 0,7% a $1.500,96 y el MEP lo hace 0,6% $1.447,5. La brecha entre el CCL y el mayorista alcanza el 5,2%. El dólar blue se sostuvo a $1.435, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Desde PPI destacaron que la presión alcista se explica principalmente por la liquidación de exportaciones agrícolas, a las que podría sumarse un efecto puntual asociado al cobro de haberes en mayo. No obstante, señalaron que la liquidación siempre viene asociada a compras de los exportadores a los productores, quienes luego demandan dólares en el mercado oficial.

En otro orden, en términos reales e históricos, el tipo de cambio se sostiene en niveles relativamente bajos. El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) se encontraba ayer apenas 1,9% por encima del promedio heredado del Gobierno pasado (noviembre de 2023).

En la misma línea, se ubicaba 7,1% por encima del nivel observado inmediatamente antes de la eliminación del cepo para personas humanas en abril de 2025.

En cuanto al riesgo país, el cierre de este martes fue de 491 puntos, un punto por encima del cierre de ayer (491).