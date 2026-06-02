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El Banco Central sumó más dólares y quedó al borde de completar la meta de reservas

La entidad lleva 99 ruedas consecutivas con compras. Adquirió US$ 175 millones y las reservas terminaron por encima de los US$ 48.400 millones.

Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó otra rueda de compras de divisas y quedó al borde de completar la meta pactada para 2026.

La autoridad monetaria llegó a las 99 jornadas consecutivas en las que interviene en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Únicamente el 2 de enero no efectuó compras.

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Así, el BCRA sumó US$ 175 millones del mercado mayorista. Desde que inició la "fase 4" del programa monetario, la entidad acumula US$ 9.981 millones.

Esto representa más del 99% de la meta pactada, la cual se fijó en US$ 10.000 millones con posibilidad de ascender hasta los US$ 17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

De continuar con estos volúmenes de compras, el BCRA completaría el 100% antes del cierre de la semana. Le restan US$ 19 milllones para alcanzar la meta.

En el stock diario, las reservas internacionales subieron US$ 59 millones hasta los US$ 48.427 millones.

Esta mañana, el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que las compras de dólares del Central se ubicarán entre US$ 17.000 millones y US$ 24.000 millones.

“Empezamos a ver indicadores de que la situación comenzaba a mejorar. Cuando lo decíamos hace un tiempo no era tan obvio y hubo algunas críticas, pero hoy está claro que la recaudación empieza a recuperarse, la inflación sigue a la baja, los salarios se recuperaron lentamente y con la ley de modernización esperamos mayor formalización y aumento de empleo”, dijo el ministro durante un evento organizado por la Cámara de Comercio Argentina-Brasileña. (con información de NA)

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