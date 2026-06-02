Detuvieron a un hombre acusado de contagiar VIH a su pareja y a otras personas

En un operativo realizado en las últimas horas en Bahía Blanca, personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) procedió a la detención de un hombre de 34 años, acusado de un delito informadamente grave: la propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa.

Según fuentes policiales, la investigación penal preparatoria se había iniciado el año pasado. El sospechoso está acusado de haber contagiado de VIH a su pareja y a otras parejas ocasionales, lo que motivó que el Juzgado de Garantías N° 4 decretara su inmediata orden de detención.

Efectivos de la DDI local, bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, iniciaron diversas tareas de inteligencia criminal para dar con el paradero del imputado. Los investigadores lograron establecer que el hombre se encontraba trabajando en su propio local comercial, ubicado en la calle Perú al 400.

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Una vez que el personal policial se apersonó en el lugar y logró visualizar al sospechoso, procedieron a su inmediata detención.

El detenido fue notificado del contenido del artículo 60 del Código Procesal Penal y posteriormente trasladado a la dependencia policial, donde se labraron las actuaciones de rigor.

El acusado permanecerá a disposición del magistrado interviniente mientras avanza la causa judicial.