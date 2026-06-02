Franco Colapinto reveló un dato poco conocido de su vida personal antes del Gran Premio de Mónaco

La temporada europea de la Fórmula 1 pone primera con el tradicional Gran Premio de Mónaco, una de las carreras más emblemáticas del calendario. En la previa de la competencia, Franco Colapinto reveló un aspecto poco conocido de su vida personal que le otorga un significado especial a este fin de semana.

El piloto argentino contó que actualmente vive en Mónaco y que pudo seguir de cerca los preparativos del circuito callejero durante los días previos a la carrera.

“Vivo en Mónaco, así que vi cómo construían el circuito cuando estuve en casa y estoy deseando salir a pista en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes”, expresó.

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Si bien las exigencias de la Fórmula 1 lo obligan a viajar constantemente alrededor del mundo, Colapinto tiene fijada su residencia en el Principado, una elección habitual entre los pilotos de la máxima categoría.

Es que la localidad tiene grandes beneficios fiscales, ya que no cobra impuestos sobre la renta, el patrimonio ni las ganancias de capital, lo que les permite conservar la totalidad de sus millonarios ingresos.

La escudería francesa tiene sede en Enstone, Inglaterra, por lo que pasa gran parte de su tiempo en trabajos de preparación, diseño del monoplaza y sesiones en el simulador.

En esa línea, el argentino reveló su entusiasmo por competir en el tradicional circuito europeo que contará con tres sesiones de entrenamientos antes de la clasificación.

“Volvemos a un calendario tradicional, por primera vez desde Suzuka, así que podremos familiarizarnos con el circuito y ganar confianza en cada sesión. Esa es la clave para asegurarnos de llegar a la clasificación listos. Vamos a darlo todo”, aseguró.

Los horarios y el cronograma completo del GP de Mónaco

Viernes 5 de junio

Entrenamientos Libres 1: 8:30 horas

8:30 horas Entrenamientos Libres 2: 12:00 horas

Sábado 6 de junio

Entrenamientos Libres 3: 7:30 horas

7:30 horas Clasificación: 11:00 horas

Domingo 7 de junio