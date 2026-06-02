Boca oficializó la salida de Úbeda: "Agradecemos su profesionalismo"

Boca Juniors oficializó la salida del entrenador Claudio Úbeda, a través de comunicado oficial.

A través del mismo, desde la institución confirmaron que el "Sifón" dejó "de ser el entrenador del primer equipo".

Y agrega: "Agradecemos a Claudio y a su cuerpo técnico el profesionalismo y el trabajo realizado durante su etapa en el club, y les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos desafíos".

Durante su estadía en Boca, Úbeda estuvo al frente del equipo en 34 partidos: ganó 18, empató 7 y perdió 9.

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De esta manera, el Xeneize deberá buscar nuevo entrenador para la segunda mitad de año, en la que afrontará la Copa Sudamericana, tras quedar eliminado de la Copa Libertadores, el torneo local y la Copa Argentina.