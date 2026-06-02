Messi con la 10, ¿y el resto?: Se conocieron los dorsales que usarán los jugadores de la Selección

Faltan apenas 9 días para que comience el Mundial y dos semanas para el debut de la Selección Argentina, que ya se encuentra concentrada en Kansas, a la espera de los amistosos previos.

En esa cuenta regresiva, hoy se conoció un nuevo dato de cara a lo que será la presentación de Argentina.

Se trata de los dorsales que usaron los 26 jugadores elegidos por Lionel Scaloni.

La camiseta 10 -lógicamente- será para el capitán Lionel Messi.

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Mientras que el bahiense Lautaro Martínez repetirá la 22 que usó en Qatar.

En ese sentido, de los 17 que se consagraron en 2022, solamente Lisandro Martínez cambió su dorsal ya que dejó la 25 y tomó la 6 de Germán Pezzella.

Además, la emblemática 11 de Ángel Di María la usará Giovani Lo Celso, quien disputará su segundo Mundial.

La lista competa:

1. Juan Musso

2. Leonardo Balerdi

3. Nicolás Tagliafico

4. Gonzalo Montiel

5. Leandro Paredes

6. Lisandro Martínez

7. Rodrigo De Paul

8. Valentín Barco

9. Julián Álvarez

10. Lionel Messi

11. Giovani Lo Celso

12. Gerónimo Rulli

13. Cristian Romero

14. Exequiel Palacios

15. Nicolás González

16. Thiago Almada

17. Giuliano Simeone

18. Nicolás Paz

19. Nicolás Otamendi

20. Alexis Mac Allister

21. José López

22. Lautaro Martínez

23. Emiliano Martínez

24. Enzo Fernández

25. Facundo Medina

26. Nahuel Molina