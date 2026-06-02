Messi con la 10, ¿y el resto?: Se conocieron los dorsales que usarán los jugadores de la Selección
Argentina se prepara para su debut en la cita mundialista.
Faltan apenas 9 días para que comience el Mundial y dos semanas para el debut de la Selección Argentina, que ya se encuentra concentrada en Kansas, a la espera de los amistosos previos.
En esa cuenta regresiva, hoy se conoció un nuevo dato de cara a lo que será la presentación de Argentina.
Se trata de los dorsales que usaron los 26 jugadores elegidos por Lionel Scaloni.
La camiseta 10 -lógicamente- será para el capitán Lionel Messi.
Mientras que el bahiense Lautaro Martínez repetirá la 22 que usó en Qatar.
En ese sentido, de los 17 que se consagraron en 2022, solamente Lisandro Martínez cambió su dorsal ya que dejó la 25 y tomó la 6 de Germán Pezzella.
Además, la emblemática 11 de Ángel Di María la usará Giovani Lo Celso, quien disputará su segundo Mundial.
La lista competa:
1. Juan Musso
2. Leonardo Balerdi
3. Nicolás Tagliafico
4. Gonzalo Montiel
5. Leandro Paredes
6. Lisandro Martínez
7. Rodrigo De Paul
8. Valentín Barco
9. Julián Álvarez
10. Lionel Messi
11. Giovani Lo Celso
12. Gerónimo Rulli
13. Cristian Romero
14. Exequiel Palacios
15. Nicolás González
16. Thiago Almada
17. Giuliano Simeone
18. Nicolás Paz
19. Nicolás Otamendi
20. Alexis Mac Allister
21. José López
22. Lautaro Martínez
23. Emiliano Martínez
24. Enzo Fernández
25. Facundo Medina
26. Nahuel Molina