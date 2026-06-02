Gimnasia de Comodoro Rivadavia borró a Ferro en el quinto y se metió en la final de la Liga Nacional

Jano Martínez arma la jugada ante la marca de Martiniano Dato. Fotos: LNB

Gimnasia de Comodoro Rivadavia venció esta noche a Ferro Carril Oeste, que cuenta con el bahiense Jano Martínez, en el quinto juego de las semifinales y se clasificó a la final de la Liga Nacional de Básquetbol, donde esperaba Quimsa de Santiago del Estero.

Mostrando la mayor diferencia de la serie, el equipo chubutense se impuso por 88 a 54 en el Socio Fundadores y festejó con su gente el boleto a otra definición en la élite nacional.

Un gran segundo cuarto, que lo ganó por 30 a 14, le permitió al Verde encaminar rápidamente la noche y mantuvo su invicto en los playoffs como local.

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Luego, Gimnasia mantuvo su gran andar, cerrándole los caminos al aro a Oeste y encontrando distintas variantes ofensivas, que le permitieron ganar todos los parciales (21-19, 30-14, 20-13 y 17-8), y fluir al ritmo de su gente.

En el dueño de casa anotaron todos los jugadores que sumaron minutos, siendo Carlos Rivero, con 15 puntos, el máximo goleador.

En una seria que fue subiendo la temperatura con el correr de los partidos, hoy en Gimnasia fue expulsado Bryan Carabali por un pisotón en la mano de Rodrigo Gallegos en el tercer parcial.

En Ferro, el máximo anotador fue Alejandro Diez, quien aportó 12 unidades.

Al histórico interno lo siguió Jano Martínez, quien anotó 10 puntos (2-7 en triples, 1-1 en dobles y 2-4 en simples), bajó 2 rebotes y dio 3 asistencias.

Mientras que el pringlense y exOlimpo Valentín Bettiga terminó con 6 unidades (2-2 en triples y 0-3 en dobles).

Con esta victoria, Gimnasia volverá a jugar una final de la Liga Nacional luego de lo que fue el subcampeonato de 2014-15 ante Quimsa, el mismo rival de esta temporada, y a dos décadas de su único título en la elite conseguido ante Libertad de Sunchales.

*La final

La serie para definir al nuevo campeón de la Liga Nacional se jugará a siete partidos, con ventaja para Quimsa (donde juega el bahiense Fausto Ruesga) por haber sido el mejor de la fase regular, por sobre Gimnasia que fue segundo.

La final comenzará en Santiago con los dos primeros juegos, este sábado y el lunes 8.

Luego seguirá con dos más en el Socios Fundadores en Comodoro, el jueves 11 y sábado 13.

Posteriormente, la llave continuará siempre en caso de ser necesario, de la siguiente manera:

Miércoles 17 en Quimsa; sábado 20 en Gimnasia; y martes 23 en Santiago.