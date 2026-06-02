Los locales hicieron valer su condición en el inicio de la reclasificación de la LBB Plata

Rodrigo Arce arma el lanzamiento ante la mirada de Matías Leiva. Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Noticia en desarrollo)

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Todas victorias locales se registraron esta noche en el comienzo de las series de reclasificación correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

En el partido más cerrado -y que tiene lógica porque terminaron con el mismo récord en la fase regular-, El Nacional le ganó a Ateneo, por 78 a 73.

En los otros encuentros, Comercial (5º) venció a Espora (12º), por 76 a 67; Velocidad (6º) a Bahía Basket (11º), por 69 a 61 y Argentino (7º) a La Falda (10º), por 83 a 63.

Las revanchas de estas series -al mejor de tres- serán el viernes, invirtiendo las localías. En caso de cerrarse las cuatro 2-0, el próximo martes comenzarán los cuartos de final, de lo contrario, ese día se disputará el o los terceros juegos.

A cuartos accedieron directamente: 1º) 9 de Julio, 2º) San Lorenzo, 3º) Sportivo Bahiense y 4º) Altense.

El Nacional 78, Ateneo 73

El Nacional repitió la victoria, como el último viernes (última fecha de la fase regular) también ante Ateneo, aunque esta vez, 78 a 73 (la anterior fue 60-58).

Un buen cierre tuvo el local, sobre todo desde la línea, convirtiendo 6 de 8 en los últimos 3m20.

Un triple clave de Facundo Dulsan le dio ventaja de 4 (70-66), restando 2 minutos.

El Nacional sacó 6 con 1m24, mediando 1-2 en libres de Agustín Catalá y si bien logró el rebote ofensiva, una posterior pérdida del local terminó en triple de Daniel Ezcurra (74-71).

Enfrente fallí Valentín Díaz y Octavio Rayes le cometió antideportiva a Ezcurra, quien dejó a la visita a un punto (74-73).

Después un lanzamiento fallado por Mallemaci lo capitalizó Dulsan con rebote y dos libres tras falta: 76 a 73.

Tras el tiempo muerto y con 12s/08, repuso la visita y Matías Leiva cerró la ofensiva con triple forzado. El Nacional se adueñó del rebote y Rodrigo Arce, uno de los goleadores, lo cerró desde la línea.

El Nacional (78): A. Catalán (21), F. Dulsan (11), S. Marzialetti (5), R. Arce (17), M. Cruglak (12), fi; O. Rayes, E. Walter (4), V. Díaz (6), A. Ferreyra (2) y T. Bustos. DT: Juan Cruz Santini.

Ateneo (73): M. Leiva (5), F. Percello (18), B. Sacomani (12), G. Mallemaci (12), D. Ezcurra (10), fi; L. Gómez, T. Gómez Lepez (2), N. Bejarano (4), J. Margiotta (2), M. Casco (8) y G. Domenichetti. DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: El Nacional, 22-21; 40-44 y 58-60.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sam Inglera⁩ y Lucas Andrés.

Cancha: Delfo y Pacífico Ciccioli (El Nacional).

Serie: El Nacional, 1-0.

Comercial 76, Espora 67

Comercial encontró básicamente gran respuesta en Franco Cardone (19 puntos en el primer tiempo y 25 en total, con 1-3 en t3, 7-9 en t2 y 8-8 en t1), más 8 rebotes, para imponerse a Espora, por 76 a 67.

El portuario tiro un 66% en dobles, disimulando el pobre 19% en triples (5-26).

La visita tiró lo mismo de tres puntos que de dos 11-31 (35%), teniendo como principal exponente a Juan Manuel Coronel, con 13 puntos y 11 rebotes.

Comercial (76): J.C. Iturbide (12), S. Bussetti (12), L. Orellano (6), M. Álvarez (10), F. Cardone (25), fi; G. Barcala (5), R. Lorenzo (1), F. Asensi (5), M. Maina, L. Hermosilla y J. Hassanie. DT: Gustavo Candia.

Espora (67): M. Achor (15), M. Veliz (5), J.M. Coronel (13), L. Ruiz (15), T. Galant (8), fi; J. Martínez (3), N. Cornago (5), A. Miguez (3), I. Costanzo y M. Salinas. DT: Juan Gilberto Soldini.

Cuartos: Comercial, 15-6; 39-31 y 62-46.

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Alberto⁩ Arlenghi.

Cancha: Osvaldo Giorgetti (Comercial).

Serie: Comercial, 1-0.

Velocidad 69, Bahía Basket 61

Velocidad se tomó revancha de la derrota en fase regular ante Bahía Basket y le ganó 69 a 61.

El efectivo inicio de Sebastián Dutari y los 4-9 triples colectivos ayudaron al azulgrana a abrirse camino, aunque fue largo el camino a la victoria.

El base terminó con 21 puntos (4-8 en triples, 2-5 en dobles y 5-8 en libres), más 8 rebotes.

En tanto, Pablo Pollio completó 12 unidades (6-6 en dobles) y 6 recobres, a la vez que Santiago Ferrari sumó 15 puntos (3-7 en triples).

La visita contó con 18 puntos (7-10 en dobles) y 4 rebotes de Santiago Ponzoni.

Velocidad (69): S. Dutari (21), S. Ferrari (15), F. Berdini, B. Aceituno (11), A. Icasto (8), fi; R. Ayala (2), P. Pollio (12), V. Périga y G. Berdini. DT: Alan Rava.

Bahía Basket (61): F. Salce (3), E. Kloster (8), E. Zandonadi (2), M. Morando (15), S. Ponzoni (18), fi; A. Durand (2), J.B. Kiessling (10), E. Jaime (3) y J.C. Mambretti. DT: Juan Pablo Coronel.

Cuartos: Velocidad, 25-24; 42-39 y 57-50.

Árbitros: Néstor Schernenco, Ariel Di Marco⁩ y Fabrizio Rey⁩.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Serie: Velocidad, 1-0.

Argentino 83, La Falda 63

Argentino repitió los 83 puntos ante La Falda, como en la fase regular, con la diferencia que le bajó 10 puntos: 83-63.

Dentro de un rendimiento equilibrado colectivamente, Bruno Ugolini aportó 20 puntos (2-6 en t3, 3-6 en t2 y 8-10 en t1), más 7 rebotes; Mauro Montanaro sumó 7 asistencias, 7 puntos y 6 rebotes, mientras que Juan Pedro Paronetto convirtió 15 puntos (5-8 en triples) y Facundo Durando colaboró con 12 unidades (2-5 en t3, 1.1 en t2 y 4-4 en t1), 5 rebotes y 2 asistencias.

Argentino (83): J.P. Paronetto (15), J.C. Reschini (4), B. Ugolini (20), F. Malmesi (5), M. Montanaro (7), fi; F. Durando (12), G. Parrotta (10), S. Boyé (3), J. Gonzalía (5), A. Puentes (3) y V. Luzzi. DT: Matías Ticozzi.

La Falda (63): G. Fernández Vita (6), B. Minucci (10), F. Riccio (13), V. Kleja (13), B. Jaratz (6), fi; I. Frisón (5), P. Amigo (2), J.P. Troja (3), M. Cuchetti (5) y B. Mangiapane DT: Juan Miguel Vigna.

Cuartos: Argentino, 22-15; 38-28 y 53-44.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Marcelo Gordillo y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Serie: Argentino, 1-0.