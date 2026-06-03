Los grandes ausentes en el primer 11 que paró Scaloni en el entrenamiento de la Selección

La primera ausencia significativa está en el arco, ya que Gerónimo Rulli aparece en lugar de Emiliano "Dibu" Martínez, quien sufrió una pequeña fractura en el dedo anular de su mano derecha durante la previa de la final de la Europa League.

Lo más probable es que Rulli ataje en el amistoso del sábado ante Honduras, aunque para el debut en el Mundial ya debería estar disponible Martínez.

Por otra parte, el lateral derecho en el entrenamiento fue ocupado por Nicolás Capaldo. Esto se debe a que tanto Gonzalo Montiel como Nahuel Molina todavía no están disponibles por los respectivos desgarros que sufrieron. Incluso está la posibilidad de que alguno de los dos finalmente salga de la lista de 26 convocados si no se llega a recuperar a tiempo.

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Finalmente, en la delantera Giuliano Simeone apareció en lugar de Lionel Messi, que todavía no se entrena al 100% a la par de sus compañeros porque había sufrido una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Pese a que la "Pulga" no tiene una lesión grave ni corre riesgo su debut en el Mundial 2026, Scaloni prefiere tratarlo con sumo cuidado para evitar disgustos.

Por otra parte, Lautaro Martínez fue el nueve seleccionado por Scaloni en la práctica, aunque el "Toro" siempre rota con Julián Álvarez.

El primer 11 que paró Scaloni en los entrenamientos: Gerónimo Rulli; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Capaldo; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Thiago Almada, Lautaro Martínez y Giuliano Simeone.