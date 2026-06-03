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El gobernador de Córdoba habló por primera vez del caso Agostina

“Es imposible encontrar palabras que alcancen” dijo Martín Llaryora en un acto por el Día del Bombero Voluntario.

Martin Llaryora gobernador de Córdoba (Foto N/A)

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, habló por primera vez del caso Agostina Vega, la adolescente asesinada en la provincia, y expresó "es imposible encontrar palabras que alcancen para describir el dolor, la bronca y la conmoción que generan hechos de estas características”.

Durante un acto por el Día del Bombero Voluntario, el mandatario tomó la palabra, pidió un minuto de silencio y luego se refirió unos minutos al caso que conmueve, no solo a la provincia, si no al todo el país: “Estamos viviendo momentos muy duros, difíciles y tremendos”.

De manera pública, destacó que el domingo por la noche se reunió con el papá y los abuelos de la adolescente para “explicarles lo que hemos hecho y lo que vamos a seguir haciendo hasta que se haga justicia”.

“Como padre, antes que, como gobernador, decidí hablar primero con la familia”, subrayó.

Este caso, como otros que sucedieron en Córdoba, para Llaryora son un punto de inflexión para “seguir trabajando juntos, fortaleciendo la prevención, concientizando en las escuelas y en toda la sociedad, y garantizando que quienes cometan estos delitos reciban todo el peso de la ley”.

“Lo que nos distingue a los cordobeses es la defensa de las instituciones. Desde el primer momento pusimos a disposición todos los recursos necesarios y vamos a seguir haciéndolo hasta que se esclarezca completamente este femicidio”, afirmó. (N/A)

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