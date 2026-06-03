Fiebre chikungunya: se notificaron 160 nuevos casos en el país

Al menos 160 casos nuevos de fiebre chikungunya se notificaron durante la semana epidemiológica (SE) 20 y, luego del pico registrado en la SE 16 (con 430 casos), se observa un descenso progresivo tanto en los casos confirmados como en los probables y aquellos que permanecen en estudio.

Así se indicó en un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) en el cual se destacó que el total acumulado en lo que va de la temporada 2025-2026 asciende a 2.547 casos confirmados y probables, de los cuales 2.393 son autóctonos y 154 presentan antecedente de viaje.

En tanto, el 96% se concentra en la región del Noroeste de Argentina (NOA), siendo Salta la provincia con la mayor cantidad de casos (1.329 confirmados y probables), seguida por Tucumán (661 casos), Santiago del Estero (230 casos) y Jujuy (197 casos), mientras que en la región Centro, los casos se concentran en la Provincia de Buenos Aires (PBA) con 46 confirmados y probables notificados, Córdoba con 36, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 13.

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En lo que refiere al dengue, el BEN informa que no se confirmaron nuevos casos durante la SE 20 y se mantienen los 66 confirmados desde el inicio de la temporada 2025-2026, de los cuales el 59% corresponde a personas sin antecedentes de viaje y el 41% a personas con antecedentes de viaje a Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka. (N/A)