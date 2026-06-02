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Allanan una pensión del macrocentro y detienen otra vez a El Chimango

Es la tercera captura que le realizan en pocos días.

Un delincuente fue atrapado por tercera vez en pocos días, luego de que robara en una vivienda en inmediaciones de Villa Rosario Sur.

Se trata de Hernán López, de 32 años, conocido en el ambiente delictivo como El Chimango, quien recientemente había caído por robar una motocicleta en Avenida Cerri al 800 y por sustraer en una vivienda en Luiggi al 200. En estos últimos dos casos, quedó filmado por cámaras del CeUM y privadas.

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En esta ocasión, el ilícito se produjo en una vivienda de Coronel Morel al 100.

En este marco, personal policial realizó un allanamiento en una de las pensiones de Soler al 600, donde fue capturado nuevamente el delincuente y se hallaron dinero en efectivo y tarjetas varias.

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