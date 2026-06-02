Juicio por la muerte de Maradona: aseguraron que Luque "no estaba anímicamente bien para hacer la operación"

En una nueva audiencia por el juicio de la muerte de Diego Maradona, este martes declararon un médico cercano al abogado Víctor Stinfale y dos empleados administrativos de la clínica privada Swiss Medical. La causa vuelve a poner el foco en la atención domiciliaria y la discusión sobre quién debía encabezar la intervención quirúrgica.

La decimocuarta audiencia se inició a las 10 en los Tribunales de San Isidro. Se juzga la supuesta responsabilidad de el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, la médica coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical Nancy Forlini; el clínico Pedro Di Spagna; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; y el coordinador Mariano Perroni.

El primero en declarar fue Rodolfo Benvenuti, cirujano que fue parte del equipo que operó al Diez por el hematoma subdural en la Clínica Olivos. Además, participó de la reunión en el sanatorio donde se decidió el traslado al barrio cerrado San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre.

"Stinfale me pidió si podía acompañar a Maradona porque le iban a hacer una cirugía y él, como amigo, estaba preocupado por eso. Él (Stinfale) fue paciente mío, nos hicimos amigos. Yo me comuniqué con Luque, él me dijo que iba a operar a Maradona y él estaba muy convencido de hacerlo", sostuvo el médico en su declaración ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro.

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El cirujano Rodolfo Benvenuti declaró este martes

"Yo le comenté a Stinfale, él me pidió mi opinión; yo le dije que me parecía bien que un grupo de profesionales lo opere. Me preguntó por Luque, le dije que no lo conocía, pero que Luque era experto en columna y que lo mejor era un grupo de expertos. Antes de la operación fui a la clínica y ahí lo conocí por primera vez", afirmó.

Luego brindó detalles del estado emocional en el que se encontraba Luque en los momentos previos a la internación de Maradona. "Luque quería operarlo él, dijo que era la oportunidad de su vida. Yo antes había tenido una charla con él en el ascensor y yo le dije que no estaba anímicamente bien para llevar adelante la operación. Se lo notaba afectado por la situación. Stinfale después discutió con él y él entendió. Yo estuve en el quirófano", declaró.

Después de la intervención, según describió, "Luque entró como en una crisis, empezó a llorar. Estaba muy afectado por la situación, el estrés lo superó". "Stinfanle lo contuvo en ese momento, le dijo, le explicó. Le dijo que tenía que decir la verdad y lo que pasó. Yo estuve al lado por si se trababa y tenía que seguir dando el parte médico", agregó el profesional.

Benvenuti retomó su testimonio, que había quedado pendiente del pasado 28 de mayo, tras la extensa comparecencia de la legista Marina Flichman, gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical, quien consignó que "no era una opción segura" la internación domiciliaria en Benavídez. (C5N)