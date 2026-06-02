Cortes de tránsito y desvíos programados para este miércoles en distintos sectores de Bahía

Una serie de cortes de tránsito programados para los próximos días en diferentes puntos de Bahía Blanca, en el marco de obras de mejoramiento urbano y trabajos de servicios, dio a conocer hoy el municipio local.

Desde este miércoles, y por un plazo de 48 horas, permanecerá cerrada al tránsito la calle Paraguay, entre Alem y 12 de Octubre, así como el tramo comprendido entre Alem y Panamá. La medida responde a la ejecución de tareas de reencarpetado en el sector.

Además, durante la jornada del miércoles, entre las 8 y las 18, se realizarán intervenciones en reductores de velocidad en Sixto Laspiur 2120 y en avenida Buenos Aires 290, por lo que se verá afectada la circulación vehicular en ambas zonas.

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En tanto, para el jueves está previsto un nuevo corte sobre Salta al 400, entre avenida Alem y Panamá. La restricción regirá de 7 a 18 y se debe a trabajos que llevará adelante la empresa ABSA.

Ante estas intervenciones, las autoridades solicitaron a conductores y vecinos respetar la señalización preventiva, reducir la velocidad en las áreas de trabajo y planificar recorridos alternativos para evitar inconvenientes en la circulación.