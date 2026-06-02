Bielsa, más “loco” que nunca: “Daría todo lo que gané por ser campeón del mundo; juro que lo haría”

Fiel a su costumbre de hablar en conferencia de prensa, Marcelo Bielsa realizó las últimas declaraciones frente a los medios antes del Mundial 2026 al frente de la selección de Uruguay, que compartirá grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

En una extensa charla, el entrenador aclaró el malentendido con una frase suya que sonó a despedida para después del gran evento y también se refirió a lo que significan estas instancias para los protagonistas.

"Escucho mucho que no hay ningún entusiasmo de cara al Mundial. Lo escucho aquí y lo escucho en Argentina", dijo el técnico y añadió que le cuesta creer que sea así en un país tan futbolero y tan "enamorado de su selección".

"Dudo de que no vean el Mundial con ilusión, con expectativa y con placer. Yo siento las tres cosas, pero -claro- con el peso de la responsabilidad de asumir lo que significa la ilusión de la gente", agregó Bielsa.

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Allí apuntó que la labor de un seleccionador es estar al frente de un equipo que condiciona la felicidad de un pueblo: "Yo tenía un compañero, (Eduardo) Berizzo, que cuando tomé la Selección Argentina le pregunté cómo es dirigir la Selección. "Hermoso", me dice, pero hay un problema: cuando vas de Ezeiza al Monumental, te subís al colectivo y te ponen una piedra de mil kilos en la espalda. Esa piedra tiene una sola lectura, hacerse cargo de la ilusión de la gente".

Y acotó: "Dentro del pueblo, los que menos tienen más necesitan de las felicidades por las que no se paga, quieren que el fútbol los haga feliz. Yo siempre digo, vio que yo gano una fortuna... Si todo lo que gané en los años que estoy aquí -y juro que lo haría- me lo piden a cambio de salir entre los cuatro primeros o campeón del mundo, ¿quién no lo paga? Pregúntele a cualquier futbolista y te dice sí, por esto lo que sea. ¿Cómo no va a haber entusiasmo?", concluyó.

El Loco dirigió a la Albiceleste en el Mundial de Corea-Japón 2002. Tras ganar 13 de 18 encuentros y de sacarle 12 puntos de ventaja a su más inmediato perseguidor en las Eliminatorias, la Albiceleste no superó la fase de grupos. En Sudáfrica 2010 condujo a Chile en su regreso a la gran cita tras 12 años. Clasificó a los octavos de final y allí fue eliminado por Brasil.