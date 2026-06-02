Fútbol femenino: Tiro Federal festejó en un partidazo y sigue dando pelea en el Apertura

La décima fecha del Torneo Apertura de Fútbol Femenino dejó emociones fuertes y uno de los encuentros más vibrantes se vivió entre Tiro Federal y STMBB. En un duelo cambiante y de alto voltaje, las aurivioletas lograron quedarse con los tres puntos tras imponerse por 3 a 2.

La gran protagonista de la jornada fue Abril Saenz, autora de dos goles para el conjunto ganador, mientras que Gabriela Cabrera completó la cuenta para Tiro Federal.

Del lado de STMBB descontaron Luana Villanueva y Victoria Nervi, aunque sus tantos no alcanzaron para evitar la derrota.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con este resultado, Tiro Federal sumó una victoria importante en el certamen y continúa firme en la lucha por los puestos de vanguardia, en una categoría que mantiene una intensa paridad fecha tras fecha.

La jornada también registró las victorias de Villa Mitre sobre Sporting por 5 a 1, La Armonía ante Libertad por 2 a 1 y AEC frente a Bella Vista por idéntico marcador, completando así una nueva fecha cargada de goles y emociones en el fútbol femenino local.

Resultados y goleadoras

Primera División A

* Tiro Federal 3 (Abril Saenz 2 y Gabriela Cabrera) - STMBB 2 (Luana Villanueva y Victoria Nervi).

* Villa Mitre 5 (Sol Menéndez Perrone 2, Paola Melgarejo, Vera Moggia y Cinthia Quiroga) - Sporting 1 (Débora Farías Ginesi).

* Libertad 1 (Jazmín Reyes) - La Armonía 2 (Natalia Morínigo 2).

* Bella Vista 1 (Martina Moleker) - AEC 2 (Dana Ramos y Marianela Santana).

Primera División B

* SPIQPYA 4 (Paula Rodríguez 3 y Nicole Montenegro) - Pacífico de Cabildo 0.

* Sansinena 1 (Daniela Abello) - San Francisco 6 (Milagros Opazo 4, Milagros Fernández y Florencia Sorbellini).

* Olimpo 0 - Rosario Puerto Belgrano 3 (Ayelén Zeballos, Bárbara Aguirre y Celeste Medina).

* Liniers 2 (Isabella Pezzutti y Paulina Acevedo) - Estrella de Oro 0.

Tuvo fecha libre Huracán.