En Médanos, Punta Alta (por dos) y White, la LBB Bronce abre las puertas de la etapa más atractiva

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Las series de reclasificación de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino" se pondrán en marcha esta noche, al mejor de tres, continuando el próximo domingo e invirtiendo las localías.

En función de las posiciones que ocuparon en la fase regular, los cruces quedaron establecidos de la siguiente manera: Caza y Pesca Huracán Médanos (5º)-Fortín Club de Pedro Luro (12º), Sporting (6º)-Fútbol y Tenis de Buratovich (11º), Whitense (7º)-Velocidad (10º) y Los Andes (8º)-Bella Vista (9º).

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En tanto, los cuatro que esperan rival, ya clasificados en cuartos, son 1º) Bahiense del Norte B, 2º) Barracas, 3º) Pellegrini y 4º) Sportivo Bahiense B.

Caza y Pesca (5º)-Fortín Club (12º)

Caza y Pesca fue de más a menos, perjudicado por las ausencias -suspensiones y lesiones- y, como en el debut (ganó 77-55), recibe a Fortín Club, cuyo presente es peor que entonces, porque completó la fase regular siendo el único que no pudo ganar.

Cancha: Caza y Pesca.

Árbitros: Marcelo Gordillo y Jerónimo Javier Ocampo.⁩

Novedades: los medanenses cuentan con el regreso Nicolás Sánchez (estuvo lesionado) y Juan Cruz Redivo cumple la última fecha de suspensión. La visita, en tanto, no tendrá a Benjamín Rodríguez, por motivos personales.

Sporting (6º)-Fútbol y Tenis (11º)

Sporting y Fútbol y Tenis vuelven a jugar, como en la fecha 6, cuando el rojinegro se impuso 64-48 en cancha de Barracas.

El local llega con tres victorias (todas en cancha de Espora) en las últimas cuatro presentaciones. Los de Burato, en tanto, vencieron en la segunda fecha a Fortín y desde entonces perdieron los restantes nueve partidos.

Cancha: José Galié (Espora)

Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.⁩

Novedades: Sporting llega completo y el albirrojo tiene en duda a Juan Pablo Dumrauf y José Tschering, ambos por motivos laborales.

Whitense (7º)-Velocidad (10º)

Whitense venció a Velocidad en la séptima fecha, como visitante, 87-63. Su última presentación como local fue con triunfo ante Bahiense B, el Nº1, 81-65.

El azulgrana, por su parte, tras ganar dos (a los que terminaron penúltimo y último) de los tres primeros juegos, no pudo volver a sumar doble en las siguientes ocho presentaciones.

Cancha: Hugo López (Whitense).

Árbitros: Ariel Di Marco⁩ y Camila Robles.⁩

Novedades: en Whitense retorna Franco Pentenero, aunque siguen afuera Carlos Nador y Ariel Ocampos.

En el azulgrana está descartado hasta el segundo tramo Bautista Schultz. En tanto, Nahuel Ocampo y Santiago Hiebaum no se encuentran en plenitud física, aunque van a cambiarse.

Los Andes (8º)-Bella Vista (9º)

Los Andes y Bella Vista reeditarán lo que fue la segunda fecha, con triunfo del puntaltense, en calle Rincon 555, 79 a 73.

Losa perdió los últimos dos de local (Sporting y Sportivo B), mientras que el verde ganó su primer partido de visitante en su última salida (de 5), frente a Fortín en Luro.

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Árbitros: Joaquín Irrazábal y Ariel⁩ Mallimaci.⁩

Novedades: Los Andes no tiene a Alfredo Cortina y Bella Vista está completo.

Lo que viene

Al margen de los playoffs, que determinarán un ganador de este primer tramo, los equipos arrastrarán para la segunda parte el 50% de los puntos sumados en los 11 partidos que disputaron de la fase regular.

En el segundo tramo, los 6 primeros clasificarán a cuartos. En tanto, del 7º al 10º jugarán play-in y 11° y el 12° finalizan su participación.

Si se repite el ganador de ambos tramos ascenderá directamente a la LBB Plata, de lo contrario se disputará una Súper final.

Posiciones

Así comenzarán el segundo tramo:

1º) Bahiense B, (9-2), 10 puntos

2º) Barracas, (9-2), 10

3º) Pellegrini, (9-2), 10

4º) Sportivo B, (8-3), 9,5

5º) Caza y Pesca, (7-4), 9

6º) Sporting, (6-5) 8,5

7º) Whitense, (6-5) 8,5

8º) Los Andes, (6-5), 8,5

9º) Bella Vista, (3-8), 7

10º) Velocidad B, (2-9), 6,5

11º) Fútbol y Tenis, (1-10), 6

12º) Fortín Club, (0-11), 5,5