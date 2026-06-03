En Médanos, Punta Alta (por dos) y White, la LBB Bronce abre las puertas de la etapa más atractiva
Las series de reclasificación se disputarán al mejor de tres. Esperan en cuartos 1º) Bahiense del Norte B, 2º) Barracas, 3º) Pellegrini y 4º) Sportivo Bahiense B.
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Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
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Las series de reclasificación de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino" se pondrán en marcha esta noche, al mejor de tres, continuando el próximo domingo e invirtiendo las localías.
En función de las posiciones que ocuparon en la fase regular, los cruces quedaron establecidos de la siguiente manera: Caza y Pesca Huracán Médanos (5º)-Fortín Club de Pedro Luro (12º), Sporting (6º)-Fútbol y Tenis de Buratovich (11º), Whitense (7º)-Velocidad (10º) y Los Andes (8º)-Bella Vista (9º).
En tanto, los cuatro que esperan rival, ya clasificados en cuartos, son 1º) Bahiense del Norte B, 2º) Barracas, 3º) Pellegrini y 4º) Sportivo Bahiense B.
Caza y Pesca (5º)-Fortín Club (12º)
Caza y Pesca fue de más a menos, perjudicado por las ausencias -suspensiones y lesiones- y, como en el debut (ganó 77-55), recibe a Fortín Club, cuyo presente es peor que entonces, porque completó la fase regular siendo el único que no pudo ganar.
Cancha: Caza y Pesca.
Árbitros: Marcelo Gordillo y Jerónimo Javier Ocampo.
Novedades: los medanenses cuentan con el regreso Nicolás Sánchez (estuvo lesionado) y Juan Cruz Redivo cumple la última fecha de suspensión. La visita, en tanto, no tendrá a Benjamín Rodríguez, por motivos personales.
Sporting (6º)-Fútbol y Tenis (11º)
Sporting y Fútbol y Tenis vuelven a jugar, como en la fecha 6, cuando el rojinegro se impuso 64-48 en cancha de Barracas.
El local llega con tres victorias (todas en cancha de Espora) en las últimas cuatro presentaciones. Los de Burato, en tanto, vencieron en la segunda fecha a Fortín y desde entonces perdieron los restantes nueve partidos.
Cancha: José Galié (Espora)
Árbitros: Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.
Novedades: Sporting llega completo y el albirrojo tiene en duda a Juan Pablo Dumrauf y José Tschering, ambos por motivos laborales.
Whitense (7º)-Velocidad (10º)
Whitense venció a Velocidad en la séptima fecha, como visitante, 87-63. Su última presentación como local fue con triunfo ante Bahiense B, el Nº1, 81-65.
El azulgrana, por su parte, tras ganar dos (a los que terminaron penúltimo y último) de los tres primeros juegos, no pudo volver a sumar doble en las siguientes ocho presentaciones.
Cancha: Hugo López (Whitense).
Árbitros: Ariel Di Marco y Camila Robles.
Novedades: en Whitense retorna Franco Pentenero, aunque siguen afuera Carlos Nador y Ariel Ocampos.
En el azulgrana está descartado hasta el segundo tramo Bautista Schultz. En tanto, Nahuel Ocampo y Santiago Hiebaum no se encuentran en plenitud física, aunque van a cambiarse.
Los Andes (8º)-Bella Vista (9º)
Los Andes y Bella Vista reeditarán lo que fue la segunda fecha, con triunfo del puntaltense, en calle Rincon 555, 79 a 73.
Losa perdió los últimos dos de local (Sporting y Sportivo B), mientras que el verde ganó su primer partido de visitante en su última salida (de 5), frente a Fortín en Luro.
Cancha: José D'Amico (Los Andes).
Árbitros: Joaquín Irrazábal y Ariel Mallimaci.
Novedades: Los Andes no tiene a Alfredo Cortina y Bella Vista está completo.
Lo que viene
Al margen de los playoffs, que determinarán un ganador de este primer tramo, los equipos arrastrarán para la segunda parte el 50% de los puntos sumados en los 11 partidos que disputaron de la fase regular.
En el segundo tramo, los 6 primeros clasificarán a cuartos. En tanto, del 7º al 10º jugarán play-in y 11° y el 12° finalizan su participación.
Si se repite el ganador de ambos tramos ascenderá directamente a la LBB Plata, de lo contrario se disputará una Súper final.
Posiciones
Así comenzarán el segundo tramo:
1º) Bahiense B, (9-2), 10 puntos
2º) Barracas, (9-2), 10
3º) Pellegrini, (9-2), 10
4º) Sportivo B, (8-3), 9,5
5º) Caza y Pesca, (7-4), 9
6º) Sporting, (6-5) 8,5
7º) Whitense, (6-5) 8,5
8º) Los Andes, (6-5), 8,5
9º) Bella Vista, (3-8), 7
10º) Velocidad B, (2-9), 6,5
11º) Fútbol y Tenis, (1-10), 6
12º) Fortín Club, (0-11), 5,5