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El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 3 de junio en Bahía Blanca.

Foto: Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 3 de junio una jornada con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 19 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo a fresco. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Norte. La visibilidad será regular a buena.

En la tarde tendremos tiempo nuboso e inestable. El viento tendrá intensidad de leve del sector Norte y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será nubosa con precipitaciones débiles y se estima para media noche una temperatura de 14 grados centígrados.

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