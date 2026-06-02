Avanza la construcción de las cisternas de agua en Bahía Blanca

Aguas Bonaerenses informó que sigue adelante la obra Acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares que incluye la construcción de dos nuevas cisternas de reserva de agua y el tendido de 13.500 metros de acueducto para mejorar la provisión a la ciudad de Bahía Blanca.

En el predio de Planta Patagonia se levanta la cisterna que albergará 30 millones de litros y que incluirá también una nueva estación de bombeo y es punto de inicio del tendido de un acueducto de 8200 metros hacia Bosque Alto, que se ha completado por calle Bermúdez, hasta la colectora Jorge Newbery.

En simultáneo, en Bosque Alto se construye otra cisterna de 10 millones de litros, con un avance del 78% en su estructura. Además, será dotada de una estación de bombeo y un acueducto de 5300 metros desde ese sector, que se empalma a la red existente en Felipe Varela y Ayacucho. Las tareas se centran en la estructura de hormigón de la reserva de agua y el tendido de cañería que ya lleva instalados 4100 metros.

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Esta obra forma parte del listado de acciones y mejoras del Plan Hídrico, lanzado por la provincia de Buenos Aires, integrado por fondos de organismos internacionales (CAF) y recursos propios del Estado Provincial.