La final de la NBA: San Antonio Spurs-New York Knicks vuelven a definir, como en 1999

San Antonio Spurs y New York Knicks comienzan esta noche, a las 21.30, la final de la temporada 2025-26 de la NBA.

Los ganadores de ambas Conferencias reeditarán la serie de 1999, cuando los texanos se impusieron 4-1, ante un rival que sufrió la ausencia de su estrella Patrick Ewing, por lesión.

Por entonces, Tim Duncan, con 22 años, ganó el premio al Jugador Más Valioso de las Finales, y San Antonio se quedó con el primero de sus cinco títulos, los últimos cuatro con Manu Ginóbili.

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Ahora, en 2026, Victor Wembanyama, también con 22 años, intentará repetir la historia.

Los Knicks regresan a las finales luego de 27 años de ausencia, tras eliminar a Cleveland en las Finales de la Conferencia Este.

Con una poderosa ofensiva, Jalen Brunson es la gran figura de los Knicks.

Los neoyorquinos descansaron 10 días y arrastran una racha de 11 victorias consecutivas en playoffs.

San Antonio, por su parte, llegó a séptimo juego -con todo lo que significa- ante Oklahoma y terminó hace apenas 4 días.

Las fechas

Juego 1: Miércoles 3/6 – San Antonio vs. New York – 21.30 (hora Argentina)

Juego 2: Viernes 5/6 – San Antonio vs. New York – 21.30 (hora Argentina)

Juego 3: Lunes 8/6 – New York vs. San Antonio – 21.30 (hora Argentina)

Juego 4: Miércoles 10/6 – New York vs. San Antonio – 21.30 (hora Argentina)

Juego 5: Sábado 13/6 – San Antonio vs. New York – 21.30 (hora Argentina)*

Juego 6: Martes 16/6 – New York vs. San Antonio – 21.30 (hora Argentina)*

Juego 7: Viernes 19/6 – San Antonio vs. New York – 21.30 (hora Argentina)*