Restando una fecha, se definieron tres de los cinco puestos en la LBB Oro Femenina

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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9 de Julio quedó a una victoria de asegurarse el Nº1 de cara a los juegos eliminatorios de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro Femenino, "Viviana Albizu", tras superar anoche como visitante a Villa Mitre, 70 a 54.

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Fue en el marco de la novena y penúltima fecha de la fase regular, en la que Bahiense del Norte derrotó de visitante a Sportivo Bahiense, por 71 a 52.

De esta manera, cuando resta una fecha, 9 de Julio venciendo (el martes) en la última programación a Estudiantes o -independientemente del resultado que obtenga- si Bahiense no le gana a Villa Mitre, el albiazul finalizará primero.

Por lo tanto el 1-2 será para estos dos equipos, mientras que ya quedaron definidas las restantes tres posiciones: 3º) Estudiantes, 4º) Villa Mitre y 5º) Sportivo.

En la próxima instancia, primero habrá un play-in a un juego entre Villa Mitre y Sportivo para determinar el 4º lugar y después cruzarán 1º-4º- y 2º-3º en una serie -al mejor de tres- en semifinales.

La final, en tanto, se jugará al mejor de cinco.

Villa Mitre 54, 9 de Julio 70

9 de Julio, un equipo consolidado y que se conoce desde hace mucho tiempo, terminó imponiéndose ante un novato Villa Mitre, que continúa en proceso de armado en su temporada debut. Fue 70 a 54.

La visita, aún sin Isabella Roldán (afectada a la selección argentina U18) e Ileana Corvalán, recuperándose de una lesión, hizo valer su jerarquía, en la primera parte, con Delfina Álves da Florencia, que sumó los 12 puntos con los que terminó (además de 5 asistencias y 3 recuperos), más 8 rebotes (completó 13), mientras que Amparo Althabe anotó 8 en ese parcial.

Después, 9 de Julio siguió construyendo la victoria y repartió el principal protagonismo entre Isabella Larrasolo (15 puntos, con 2-7 en t3, 4-6 en t2 y 1-1 en t1, más 4 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos) e Isabel Sorzini (15 puntos, con 2-2 en t3, 4-6 en t2 y 1-1 en t1, además de 7 recobres).

Las tricolores, con 3-19 en t3 (0-8 el PT), tuvieron en dos dígitos a Juliana Brossard, con 13 puntos (3-4 en t3, 2-3 en t2 y 0-2 en t1).

Villa Mitre (54): B. Marcocci (8), A. Larrosa (5), Juliana Brossard (13), M. Tellez (5), Josefina Brossard (5), fi; A. Carli (5), M. Leal (4), M. Morresi (4), T. Giannecchini (3), M. Caputo (2) y M. Veiga. DT: Giuliano Labrocca.

9 de Julio (70): E. Fernández (6), I. Larrasolo (15), A. Althabe (12), V. Martín, I. Sorzini (15), fi; D. Álves da Florencia (12), M.V. Flores (2), A. Maurer (3), M. Bussetti (2), C. Stempelet (3), J. Azaroff y G. Alarcón. DT: Julián Turcato.

Cuartos: 17-21; 26-38 y 33-58.

Árbitros: Leonardo Bressan⁩ y Estefanía Zárate⁩.

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Sportivo 52, Bahiense del Norte 71

Bahiense del Norte le ganó a Sportivo, 71 a 52.

Si bien las locales no tuvieron una vez más a Paulina Lazar (lesionada), mostraron una mayor oposición, básicamente, a partir del tiro a distancia, convirtiendo 9-27 en triples, con 3-6 de Sofía Fernetich, 3-7 de Emilce Islas, 2-5 de Juliana Salvarezza y 1-4 de Renata Boccatonda, esta última la goleadora, con 12 puntos.

Bahiense, por su parte, se apoyó en la experimentada Ana Liz Carcas: 15 puntos (1-4 en t3, 4-7 en t2 y 4-4 en t1), 15 rebotes, 6 asistencias y 2 recuperos.

Además, Paloma Vecchi se sumó con 9 unidades (3-3 en t2 y 3-4 en t1) y Agustina Kenny terminó con 10 puntos (1-1 en t3, 3-6 en t2 y 1-6 en t1), más 5 rebotes, 2 asistencias y 2 recuperos.

Sportivo (52): l. Gherzi (4), R. Boccatonda (12), R. Hammerschmidt, S. Fernetich (11), L. Uthurralt (4), fi; E. Islas (9), J. Salvarezza (10), A. Prada, A. De la Puente (2), N. Pérez y S. Queheille. DT: Bruno Sagripandi.

Bahiense (71): A.L. Carcas (15), P. Vecchi (9), A. Kenny (10), A. Rodríguez (8), G. Rial (2), fi; J. Montivero (7), R. Vasconcelo (4), J. Quinteros (4), C. Cabrera (4), I. Canutti (2) y C. Zanotto (6). DT: Luciano Deminicis.

Cuartos: Sportivo, 10-20; 21-36 y 34-53.

Árbitros: Joaquín Irrazábal y Ezequiel Weinbender.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo Bahiense).

Posiciones

1º) 9 de Julio, (6-1) 13 puntos

2º) Bahiense, (5-2) 12

3º) Estudiantes, (4-3) 11

4º) Villa Mitre, (3-4) 10

5º) Sportivo, (0-8) 8