La figura de Austria, rival de Argentina, se perderá el Mundial

A días del inicio del Mundial, el seleccionado de Austria --segundo rival de la Argentina-- perdió por lesión a su mejor futbolista. Christoph Baumgartner, figura ofensiva del equipo, se perderá el torneo debido a una lesión muscular.

Baumgartner se lesionó durante el calentamiento previo al amistoso disputado el lunes ante Túnez, que terminó en triunfo 1-0 del rival de Argentina en el Grupo J.

"Esta es, sin duda, una noticia muy amarga para Christoph y para todo el equipo. Es un jugador importante y una pieza clave en nuestra plantilla. Ahora mismo, todo nuestro apoyo está centrado en su recuperación", declaró el entrenador Ralf Rangnick en un comunicado difundido por la Federación Austriaca de Fútbol.

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Según informaron los medios locales, Baumgartner sintió un dolor en la cadera tras lo que simplemente parecía un golpe normal durante el calentamiento. Michael Gregoritsch fue quien lo sustituyó ante Túnez antes que los estudios confirmaran su baja de la Copa del Mundo.

Mediocampista de Red Bull Leipzig, llegaba a la máxima cita del fútbol en el que consideraba el mejor momento de su carrera."No podría ser mejor para mí", aseguraba una semana atrás.

Baumgartner convirtió 17 goles y dio ocho asistencias en la Budesliga, lo que le valió ser elegido Futbolista del Año en Austria.