Rafael Nadal cumple 40 años: las estadísticas de uno de los mejores deportistas de la historia

El ex tenista español Rafael Nadal, quien es considerado como uno de los mejores deportistas de la historia, cumple este miércoles 40 años.

Nadal, que se retiró a finales del 2024 tras varios años de lucha contra las graves lesiones que le impedían rendir al máximo nivel, fue uno de los jugadores más laureados y protagonizó la era del "Big Three", en la que se disputó durante más de 15 años los títulos más importantes con el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic.

Algunos de los momentos más recordados de su trayectoria son aquella final de Wimbledon 2008, en la que derrotó a Federer en el que es considerado por muchos como el mejor partido de la historia, o el "Milagro de Melbourne", cuando le dio vuelta un partido que parecía imposible al ruso Daniil Medvedev para ganar el Abierto de Australia 2022, entre tantos otros.

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Pese a la inmensa cantidad de logros que obtuvo a lo largo de su carrera, siempre se mantendrá la incógnita acerca de cuánto más pudo haber ganado si las lesiones no lo alejaban del circuito constantemente.

Primero padeció en el 2005 el síndrome de Mülller-Weiss, una rara enfermedad degenerativa crónica e incurable que provoca la deformación y necrosis del hueso escafoides tarsiano.

Luego, en el 2012, sufrió la rotura del tendón rotuliano izquierda que lo privó de disputar la segunda mitad de aquella temporada, aunque en el 2013 volvió en un nivel altísimo.

Más adelante en el tiempo, en el 2022, sus principales problemas giraron en torno a los músculos abdominales, debido a los desgarros que le impidieron llegar en buena forma a la recta final de aquella temporada.

Finalmente, en el 2023 se tuvo que operar por una rotura del psoas ilíaco que le hizo estar afuera de las canchas durante casi todo aquel año.

Las increíbles estadísticas de Nadal

Ganó 92 títulos ATP

Ganó 22 títulos de Grand Slam (solo es superado por los 24 de Novak Djokovic)

Ganó 14 veces Roland Garros (récord histórico en un Grand Slam)

Ganó dos medallas de oro en Juegos Olímpicos (singles en Beijing 2008 y dobles en Río 2016)

Ganó 36 títulos de Masters 1000

Ganó cinco veces la Copa Davis: 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019

Ganó al menos dos veces cada Grand Slam (2 Abierto de Australia y Wimbledon, 14 Roland Garros y 4 US Open)

Fue número 1 del mundo durante 209 semanas

Llegó a ganar 81 partidos seguidos en polvo de ladrillo entre 2005 y 2007

Estuvo en el top 10 del ranking ATP durante más de 900 semanas consecutivas