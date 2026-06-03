Sumó otra denuncia un gasista que está acusado de estafas​​​​​

Un plomero-gasista que, además, se dedica a otros trabajos de mantenimiento en los hogares, sumó una nueva denuncia por supuesta estafa en perjuicio de una vecina de Bahía Blanca.

Se lo identificó como Leandro Ricardo Riveros, quien no solo cuenta con acusaciones en nuestro medio -por obras pendientes y cobros anticipados- sino también en Neuquén y el Valle rionegrino, de donde sería oriundo.

A Riveros no solo le imputan ese tipo de situaciones sino también actos de amenazas y violencia, según relató Gisela Ragadale (43), la última denunciante.

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La mujer, que prestó declaración testimonial el lunes en la comisaría Primera, relató que, sin saber de esta situación, había contratado los servicios de Riveros para acondicionar los calefactores de su vivienda y también realizar trabajos de reparación en el techo de la casa de su padre.

Sin embargo, según dijo, el operario le fue pidiendo distintas entregas de dinero -más de 500 mil pesos en total-, pero las tareas no concluyeron.

"Su forma de operar es ir sacando plata de a poco a personas que no entienden del tema: mujeres solas, abuelos, gente grande...", explicó Ragadale.

"El trabajo nunca lo termina y, cuando se le exige, se pone en modo amenazador", agregó.

La mujer pidió difundir el caso para que no haya más víctimas de esta persona que, según dijo, tiene domicilio en la primera cuadra de la calle Beruti.