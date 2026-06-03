Detuvieron a una mujer por agredir a su cuñada con un cuchillo

El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este miércoles a una mujer que agredió a su cuñada con golpes de puño y un cuchillo de carnicero.

Las fuerzas policiales aprehendieron a María de los Ángeles Pérez de 35 años de edad, quien agredió a su cuñada de 38, mediante golpes de puño y con un cuchillo de cocina. Esto le provocó una lesión cortante en una de sus manos. Las heridas, según informaron fuentes oficiales, no fueron de gravedad.

La imputada fue trasladada a la Comisaría Sexta, quedando a disposición de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca por lesiones agravadas.