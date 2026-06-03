Detuvieron a una mujer por agredir a su cuñada con un cuchillo
El hecho ocurrió en Avenida Arias al 1400 en el barrio de Villa Rosas.
El Comando de Patrullas de la ciudad detuvo en la madrugada de este miércoles a una mujer que agredió a su cuñada con golpes de puño y un cuchillo de carnicero.
Las fuerzas policiales aprehendieron a María de los Ángeles Pérez de 35 años de edad, quien agredió a su cuñada de 38, mediante golpes de puño y con un cuchillo de cocina. Esto le provocó una lesión cortante en una de sus manos. Las heridas, según informaron fuentes oficiales, no fueron de gravedad.
La imputada fue trasladada a la Comisaría Sexta, quedando a disposición de la UFIJ N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca por lesiones agravadas.