Organizaciones bahienses convocan a una nueva marcha de Ni Una Menos

Este 3 de junio se cumplen 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, el movimiento que surgió en 2015 para visibilizar la violencia de género y exigir políticas públicas destinadas a prevenir femicidios y proteger a mujeres y diversidades.

Como ocurre cada año, organizaciones feministas, sociales, sindicales y de derechos humanos convocaron a marchas y actividades en distintos puntos del país. La consigna central de esta edición es renovar el reclamo contra las violencias por motivos de género y exigir respuestas estatales ante una problemática que continúa presente en la agenda pública.

La convocatoria nacional tendrá su acto principal frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en numerosas ciudades se realizarán concentraciones, intervenciones culturales y movilizaciones.

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En Bahía Blanca, la marcha está prevista para las 17 en la Plaza Rivadavia. La convocatoria fue impulsada por organizaciones locales, que también hicieron foco en el reciente femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba tras permanecer desaparecida durante varios días.

El caso generó conmoción en todo el país y se convirtió en uno de los principales ejes de las movilizaciones de este año. Organizaciones vinculadas a Ni Una Menos señalaron que el crimen de Agostina volvió a poner en discusión los mecanismos de prevención, búsqueda y protección ante situaciones de violencia y desaparición.

Agostina Vega había desaparecido a fines de mayo en la ciudad de Córdoba. Su cuerpo fue hallado desmembrado días después en un sector de barrio Ampliación Ferreyra y la investigación judicial mantiene a un hombre detenido e imputado por el hecho, Claudio Barrelier, de 33 años.