Cerri: fue aprehendido tras amenazar a su hermano con un cuchillo y causar daños en una vivienda

Un hombre de 29 años fue aprehendido durante esta madrugada en Cerri, acusado de amenazar a su hermano con un cuchillo, causar daños en una vivienda y resistirse al accionar policial.

Según informaron fuentes oficiales, el episodio se registró en una casa ubicada en calle 25 de Mayo al 100, donde Fabián Héctor Aramburu habría arrojado piedras contra el inmueble, provocando daños en una persiana.

Posteriormente, en el marco de una discusión que tendría su origen en conflictos económicos familiares, el hombre habría intentado agredir a su hermano con un cuchillo tipo carnicero.

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Al llegar al lugar, efectivos policiales intervinieron para controlar la situación. En ese contexto, Aramburu habría opuesto resistencia al procedimiento, aunque finalmente fue reducido y aprehendido.

Las mismas fuentes señalaron que no se registraron personas lesionadas durante el incidente.

El acusado fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en una causa caratulada como amenazas agravadas, daño y resistencia a la autoridad.