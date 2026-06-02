Milei dijo que ganará las elecciones 2027 y comparó al kirchnerismo con un monstruo de Disney

El presidente Javier Milei cerró el Congreso Anual de IAEF donde vaticinó un triunfo en las elecciones del año que viene. “Los vamos a pasar por arriba y vamos a seguir impulsando las ideas de la libertad”, señaló.

Además, comparó al kirchnerismo con una película de Disney. “La campaña es Monster Inc: Monstruo K, no nos asustás más”, remarcó.

“Había monstruos que se dedicaban a asustar niños. El día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser libre y grande nuevamente”, agregó Milei.

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En ese sentido, el jefe de Estado añadió: “Sabemos que la estabilidad hay que potenciarla con el crecimiento que genera liberar las fuerzas productivas del país. Queremos que Argentina vuelva a ocupar un lugar protagónico en la economía global tras un siglo de decadencia”.

“Argentina no tuvo mala suerte, tuvo pésimos gobernantes -apuntó el Presidente-. Por primera vez en 100 años hay un gobierno dispuesto a hacer las cosas bien”, añadió.

Además, pidió que “no se dejen engañar por esta manga de sociópatas”, en clara referencia al kirchnerismo. “Vienen a compararnos como si hubiesen dejado un país como Suiza; no se dejen psicopatear por estos empobrecedores seriales”, remarcó Milei.

“En 2025 toda la política intentó hundirnos”, recordó el Presidente, al tiempo que señaló: “Generaron pánico y caos y el mercado comenzó a sufrir, vivimos incertidumbre”

Además, recordó que “pasadas las elecciones, la inflación volvió al camino descendente debido a los fundamentos sólidos del programa. Todo esto lo logramos sin devaluar, sin violentar los derechos de propiedad privada”.

“Hay que decirlo sin miedo, intentaron un golpe de Estado y les salió mal -denunció el Presidente-. Intentaron sabotear el programa votando 40 proyectos para destruir el equilibrio fiscal e intentaron hacer siete juicios políticos”, sumó. (con información de TN)