Colapinto, ilusionado y enfocado en Mónaco: "El sábado es el día más importante del año"

Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Mónaco, que se correrá el domingo, correspondiente a la sexta fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

La actividad en el principado comenzará con tres prácticas libres (dos el viernes y otra el sábado) y la clasificación (el sábado desde las 11).

Ya el domingo y desde las 10 se correrá la competencia principal.

Todo esto llegará en un momento especial para Franco, ya que viene de conseguir su mejor resultado en la Máxima, tras ser sexto en el Gran Premio de Montreal.

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"Ha sido una semana muy intensa para el equipo desde la carrera en Montreal, y muy positiva, ya que buscamos mantener nuestro buen ritmo. El lunes siguiente a la carrera estuve en el simulador y trabajé duro con el equipo antes de una breve visita a París por mi cumpleaños, ¡que creo que habrán visto! Después, regresé directamente a Enstone para pasar más tiempo con el equipo y prepararme para el inicio de la ajetreada temporada europea y Mónaco, una de las mejores carreras del año", contó el pilarense en un comunicado publicado por la escudería.

Colapinto vive este Gran Premio de una manera distinta, ya que contó que vive en el principado, lo que le permite ver el avance de las obras para armar el circuito.

"El circuito urbano es uno de los más emocionantes para un piloto, con las barreras tan cerca. Tengo muchas ganas de ver cómo se siente con los coches de este año, más ligeros y ágiles. Vivo en Mónaco, así que he visto cómo construían el circuito cuando he estado en casa y estoy deseando salir a pista en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes", contó Franco.

"Volvemos a un calendario tradicional, por primera vez desde Suzuka, así que podremos familiarizarnos con el circuito y ganar confianza en cada sesión. Esa es la clave para asegurarnos de llegar a la clasificación listos. Vamos a darlo todo. Es emocionante ir cada vez más rápido y, como adelantar es tan complicado en este circuito, el sábado es probablemente el día más importante del año. Va a ser un fin de semana intenso, y nuestro objetivo es volver a terminar entre los diez primeros y mantener nuestro buen rendimiento", se ilusionó.

*El cronograma

-Viernes 5 de junio

Práctica Libre 1: 08:30

Práctica Libre 2: 12:00

-Sábado 6 de junio

Práctica Libre 3: 07:30

Clasificación: 11:00

-Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00